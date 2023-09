Contratações de excursões para turismo e eventos já têm demanda 30% maior nesse segundo semestre em relação a 2022, diz Opção, do Grupo JCA

ADAMO BAZANI

A Opção Fretamento & Turismo, do Grupo JCA que atua em fretamento contínuo e eventual, divulgou um balanço nesta quarta-feira, 20 de setembrro de 2023, que mostra que a contratação de excursões para o segundo semestre de 2023 já está 30% maior em comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com a companhia, outubro é o mês de maior demanda, com as buscas em torno de 40% superiores a 2022. O turismo religioso e o de eventos são responsáveis por 60% de todos os fretamentos eventuais fechados no semestre até agora.

O levantamento ainda mostra que o destaque foi para as romarias que costumam ser realizadas especialmente em celebração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, a série de shows nacionais e internacionais marcados para serem realizados em diversas cidades das regiões Sul e Sudeste do país, bem como feiras e eventos corporativos ligados ao entretenimento e negócios.

“A maioria das contratações são aquelas de grupos de pessoas interessadas em se deslocarem com mais segurança, agilidade, conforto e comodidade até seus pontos de interesse, algo que somente o fretamento realizado de forma legalizada pode proporcionar. Mas também atendemos a pedidos de transfers – conexão entre pontos de embarque muito frequentados até o local do evento – que facilitam a vida de quem não quer se preocupar, por exemplo, em onde e como estacionar seu veículo durante uma atração de grande porte. O traslado é uma solução muito demandada por clientes com esse perfil”, detalhou no comunicado, o diretor da Opção Fretamento & Turismo, Carlos Lacerda.

