Cinco consórcios nacionais e internacionais demonstram interesse na reestruturação do BRT Amazonas em Belo Horizonte (MG)

Empresas enviaram projetos para prefeitura do município na última terça (19) para análise

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na última terça-feira, 19 de setembro, a Prefeitura de Belo Horizonte (MG) informou que cinco consórcios, formados por empresas brasileiras e de países como França, México, Espanha, Colômbia e Portugal, encaminharam para a administração pública os documentos com os projetos para o BRT Amazonas para análise.

A meta é implantar o sistema BRT na capital mineira por meio de faixas exclusivas de ônibus, estações de transferência e um canteiro central permeável, além de contar com um plano completo de paisagismo e requalificação das calçadas e pavimento.

Os planos desta semana são referentes a uma reestruturação do Corredor Amazonas. No ano passado, a prefeitura e o Banco Mundial anunciaram um investimento de R$ 100 milhões para o segmento de transporte do município, que faz parte do Programa Mobilidade e Inclusão Urbana.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte