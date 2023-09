SPTrans abre concurso público para preenchimento de 200 vagas em diferentes funções

Salários vão até R$ 9,5 mil; inscrições devem ser efetuadas de 28 de setembro até 13 de novembro/2023, exclusivamente pela internet no site da Fundação VUNESP

ALEXANDRE PELEGI

A SPTrans – São Paulo Transporte S.A publicou nesta terça-feira, 19 de setembro de 2023, a abertura de inscrições e as normas relativas à realização de Processo Seletivo Público destinado ao preenchimento de 200 vagas.

O último concurso da estatal foi realizado em 2017.

A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 28 de setembro às 23h59min de 13 de novembro de 2023, exclusivamente, pela internet no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br).

O pagamento da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido. O pagamento poderá ser efetuado por meio de boleto, gerado no site da Fundação VUNESP, até o último dia do período de inscrições.

Os aprovados serão contratados por um período experimental de até 90 dias. Após este período, se aprovados, terão seu contrato vigente por prazo indeterminado, como previsto na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.

A SPTrans fornecerá os seguintes benefícios:

a) Vale Refeição: R$ 1.007,82;

b) Vale Alimentação: R$ 785,46;

c) Plano de assistência médica e odontológica com participação do empregado, seguro de vida, auxílio creche:

d) Programa de Participação nos Resultados: R$ 5.812,71 anuais, pagos em duas parcelas (novembro e maio) mediante cumprimento de metas.

O regulamento completo do concurso está disponível no Diário Oficial da Cidade desta terça-feira (19) – concurso SPTrans – 200 vagas.

Veja a seguir a quantidade de vagas, os requisitos exigidos e os salários:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes