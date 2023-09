Linhas municipais 2723/10 e 2076/10 são temporariamente desviadas pela SPTrans a partir desta terça (19), na Zona Leste

Alterações acontecem nas avenidas São Miguel e Dr. Custódio de Lima

ARTHUR FERRARI

A SPTrans desvia desde à 0h desta terça-feira, 19 de setembro de 2023, as linhas municipais 2723/10 União de Vl. Nova – Metrô Itaquera e 2076/10 Jd. das Oliveiras Term.

De acordo com a gerenciadora, as alterações, que acontecem na Zona Leste de São Paulo, na Av. São Miguel e na Av. Dr. Custódio de Lima, no sentido centro, são temporárias.

Confira os desvios:

2723/10 União de Vl. Nova – Metrô Itaquera

Ida: normal até a Av. Dr. Custódio de Lima, Rua Antonio de Siqueira, Rua Dr. Ludgero Pinho, Av. São Miguel (sentido bairro), prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

2076/10 Jd. das Oliveiras Term. Penha

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Dr. Custódio de Lima, Rua Antonio de Siqueira, Rua Dr. Ludgero Pinho, Av. São Miguel (sentido bairro), prosseguindo normal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte