Greve de trens em São Paulo é decretada para o dia 03 de outubro de 2023, diz sindicato

Motivo é protesto contra privatização de linhas do Metrô e da CPTM e, na área de saneamento, da Sabesp

ADAMO BAZANI

O Sindicato dos Ferroviários de São Paulo, que representa os funcionários das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) anunciou que em assembleia os trabalhadores decidiram entrar em greve por 24 horas no dia 03 de outubro de 2023.

Outras linhas da CPTM e do Metrô de São Paulo devem ser afetadas.

O motivo é um protesto contra privatização de linhas do Metrô e da CPTM e, na área de saneamento, da Sabesp.

Até a data, dependendo das sinalizações do Governo do Estado, a greve pode ser cancelada.

A entidade sindical ainda diz que os trabalhadores entraram em “Estado de Greve”, que ocorre quando uma paralisação é decretada para uma determinada data com a possibilidade de realização ou cancelamento do protesto.

Como mostrou o Diário do Transporte, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse no dia 30 de agosto de 2023, que estima conceder as linhas estatais do Metrô de São Paulo para a iniciativa privada ao longo de 2025.

De acordo com Tarcísio, os estudos mais aprofundados para definir se será um modelo de concessão ou privatização vão avançar ao longo de 2024.

“Com relação a modelagem do metrô, está começando agora. Vamos analisar a empresa e qual é o melhor modelo para que a gente possa aumentar investimento, reduzir custos, melhorar a situação financeira, se é concessão, se a privatização, que vai ser o formato do Metrô dali pra frente, então nós vamos estudar isso com muito cuidado, com muita responsabilidade. A ideia é que esse estudo aconteça ao longo do ano que vem e qualquer coisa em termos de leilão deve ocorrer em 2025” – afirmou na entrevista coletiva.

Como noticiou o Diário do Transporte, o Governo do Estado assinou contrato de R$ 62 milhões para IFC – Corporação Financeira Internacional, do Banco Mundial, fazer a modelagem da concessão.

Em relação à CPTM, em 07 de abril de 2023, a Secretaria de Parcerias em Investimentos autorizou a contratação da IFC – Corporação Financeira Internacional, do Banco Mundial, para a prestação de serviços técnicos especializados no projeto CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), com inexigibilidade de licitação. (Relembre)

A IFC é a maior instituição global de desenvolvimento dirigida para o setor privado nos mercados emergentes, e participou da modelagem do primeiro projeto de concessão de operação das linhas do sistema ferroviário metropolitano que foi concedido à iniciativa privada.

A entidade assessorou o Governo do Estado de São Paulo na estruturação, promoção e processo de licitação para a concessão das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM, cujo contrato foi assinado em julho de 2021 com o consórcio formado pela CCR SA e RuasInvest.

Como noticiou o Diário do Transporte, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, divulgou oficialmente, três dias depois, no dia 10 de abril, a autorização para os estudos de viabilidade da concessão para a iniciativa privada das linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, da CPTM, além da futura linha 14-Ônix. (Relembre)

Em comunicado encaminhado à imprensa, os promotores da Audiência relacionam os problemas até agora enfrentados pelos usuários nas Linhas 8 e 9, e cita a ação do Ministério Público diante da situação.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes