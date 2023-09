Viação Dedo de Deus, de Teresópolis (RJ), recebe certificação Great Place to Work

Selo reflete a excelência do ambiente de trabalho e a valorização dos trabalhadores do sistema de transporte da cidade

MICHELLE SOUZA

Operando no município de Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, a Viação Dedo de Deus acaba de conquistar pela primeira vez a certificação Great Place to Work, selo da consultoria global GPTW que destaca as melhores empresas para se trabalhar em 109 países ao redor do mundo.

Maior referência em pesquisa para avaliar a gestão de pessoas e identificar a qualidade do ambiente de trabalho de uma organização, a GPTW já avaliou várias multinacionais de diversas áreas. A Viação Dedo de Deus, no momento, é a única empresa da cidade certificada com o selo e a única do Brasil no segmento de transporte urbano de passageiros.

O selo é concedido às empresas a partir dos resultados apurados na aplicação de Pesquisa de Clima Organizacional, onde os funcionários participam de forma 100% anônima e espontânea, seguindo a metodologia exigida pela consultoria internacional. É necessário que metade dos colaboradores participem integralmente da pesquisa, que conta com mais de 80 perguntas, e a empresa atinja 70 pontos. Foi a partir da avaliação dos trabalhadores, que durou 15 dias entre os meses de agosto e setembro, que a viação alcançou 82 pontos, índice que aponta alto grau de satisfação dos colaboradores em relação a gestão de pessoas.



O diretor da Viação Dedo de Deus, Marcelo Augusto, ressaltou que a certificação não é só uma conquista da empresa, mas de todo o sistema de transporte da cidade de Teresópolis. “Um colaborador satisfeito vai, sem dúvida, oferecer à população um atendimento mais humano e de excelência. É isso que buscamos todos os dias e esse selo reafirma o nosso compromisso com os nossos profissionais e com o desenvolvimento do transporte coletivo da cidade. Ainda existem muitos desafios na mobilidade de Teresópolis, mas estamos avançando”, comemora.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte