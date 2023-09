Linha 50 – C. Olímpico/Jd. Oceânico do BRT do Rio de Janeiro não irá mais parar nas estações Minha Praia e Morro do Outeiro

Mudança na operação começa a valer na próxima quarta-feira, 20 de setembro

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na semana passada, a Mobi Rio anunciou nas redes sociais que o sistema BRT sofrerá alterações a partir da próxima quarta-feira, 20 de setembro de 2023.

Os coletivos da linha 50 – Centro Olímpico/Jardim Oceânico não irão mais realizar paradas nas estações Minha Praia e Morro do Outeiro.

Como alternativa, a companhia de transportes orienta os usuários do serviço a utilizar a conexão entre as estações Minha Praia e Morro do Outeiro pela linha 51, e a conexão entre a estação Asa Branca e os terminais Centro Olímpico e Alvorada pela linha 52.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte