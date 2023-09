Obras no Terminal Pirituba, em SP, altera 25 linhas a partir de segunda-feira (18)

Linhas terão alterações de pontos e irão operar como Circular durante obras no Terminal Pirituba

MICHELLE SOUZA

A partir de segunda-feira, 18 de setembro, 25 linhas que operam no Terminal Pirituba terão alterações como remanejamento de ponto na plataforma e operação como circular, em razão de obras no terminal. As mudanças prosseguem até o término dos trabalhos.

Confira as alterações:

Linhas remanejadas da Plataforma 3 para a Plataforma 2

8008/10 Santa Mônica – Term. Pirituba

917H/10 Term. Pirituba – Metrô Vl. Mariana

847P/10 Term. Pirituba – Vl. Olímpia

8500/10 Term. Pirituba – Metrô Barra Funda

8100/10 Term. Pirituba – Term. Lapa

8600/10 Term. Pirituba – Lgo. Paissandu

8400/10 Term. Pirituba – Pça. Ramos

Linha remanejada da Plataforma 3 para a Plataforma 1

8300/10 Term. Pirituba – Term. Lapa

Linha que atenderá na calçada da administração do terminal

8009/10 Cid. D’Abril 3ª Gleba – Term. Pirituba

Linhas que retornarão à Plataforma 1 (Original)

1023/10 Vl. Pirituba – CPTM Pirituba

9019/10 Jd. Paulistano – Term. Pirituba

9015/10 Vl. Zatt – Term. Pirituba

1021/10 COHAB Brasilândia – Term. Pirituba

9023/10 Pq. Taipas – Term. Pirituba

9018/10 Vl. Mirante – Term. Pirituba

9020/10 Vl. Mirante – Term. Pirituba

8017/10 CPTM Vl. Aurora – Term. Pirituba

848L/10 Recanto Dos Humildes – Term. Pirituba

8016/10 Jd. Rincão – Term. Pirituba

8015/10 Jd. Rincão – Term. Pirituba

Linhas que irão operar como Circular durante os trabalhos na Plataforma 3

1019/10 Sol Nascente – Term. Pirituba

8007/10 Hab. Turística – Term. Pirituba

8009/10 Cid. D’Abril 3ª Gleba – Term. Pirituba

Sentido Único: normal até a R. Agarum, R. Arcangélica, Av. Dr. Felipe Pinel, Terminal Pirituba, Av. Dr. Felipe Pinel, R. Arcangélica, prosseguindo normal.

8006/10 Jd. Donária – Term. Pirituba

Sentido Único: normal até a R. Agarum, R. Arcangélica, Av. Dr. Felipe Pinel, Terminal Pirituba, Av. Dr. Felipe Pinel, Lateral do viaduto, Av. Raimundo Pereira de Magalhães, prosseguindo normal.

8009/31 Cid. D’Abril 3ª Gleba – Term. Pirituba

Sentido Único: normal até a Av. Menotti Laudísio, Av. Dr. Felipe Pinel, Terminal Pirituba, Av. Dr. Felipe Pinel, Av. Menotti Laudísio, prosseguindo normal.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte