Campinas (SP) recebe ações em apoio à semana de segurança no trânsito a partir desta segunda-feira (18)

Ações são parcerias da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

MICHELLE SOUZA

O Terminal Magalhães Teixeira, em Campinas (SP), recebe nesta segunda-feira (18) três ações em apoio à Semana de Segurança no Trânsito com o tema ‘Descanse bem para conduzir com segurança’.

As ações são uma parceria entre a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) com o SEST Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), e vai contar com agentes do SEST Senat abordando os passageiros e motoristas no terminal, eles vão passar orientações de conduta seguras e respeito aos pedestres. Além disso, também está previsto a distribuição de materiais alusivos ao tema e brindes.

Dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), mostram que houve uma queda de 7,7% no número total de mortes de trânsito no Estado de São Paulo.

Serviço:

Data: segunda, terça e quarta-feira, 18, 19 e 20 de setembro, das 8h30 às 12h

Local: Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira

Endereço: Av. Lix da Cunha, 101, Vila Industrial – Campinas (SP)

Michelle Souza, para o Diário do Transporte