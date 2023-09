SPTrans faz alterações operacionais em linhas de ônibus que atendem a Zona Sul

A partir deste sábado (16) gerenciadora informa que transporte coletivo dos bairros Jd. Macedônia, Jd. Mitsutani e Jd. das Rosas terão transferência de pontos finais e outras mudanças

ALEXANDRE PELEGI

A SPTrans informa que a partir deste sábado, 16 de setembro de 2023, linhas que atendem a Zona Sul da capital terão alterações operacionais.

Confira as mudanças:

As linhas 6036/10 Jd. Macedônia – Sto. Amaro e 6037/10 Jd. Mitsutani – Sto. Amaro deixarão de operar até o Term. Sto. Amaro e terão seus pontos finais transferidos para o Term. Capelinha. Com a mudança, as linhas serão denominadas, respectivamente, 6036/10 Jd. Macedônia – Term. Capelinha e 6037/10 Jd. Mitsutani – Term. Capelinha (Circular) atendendo de passagem ao terminal.



No Term. Capelinha os passageiros terão como opções para o Term. Santo Amaro as linhas 6001/10 e 6007/10. E as linhas noturnas N704/11 e N731/11.



A linha 6822/10 Jd. Macedônia – Term. Capelinha terá sua operação paralisada e será substituída pela linha agora denominada 6036/10 Jd. Macedônia – Term. Capelinha.



Já a linha 6038/10 Jd. das Rosas – Sto. Amaro terá sua operação paralisada. Os passageiros terão como opções as linhas 6820/10 e 6820/31, ambas denominadas Jd. das Rosas – Term. Capelinha. A linha 6820/10 terá ajuste em seu horário de operação.

Com as alterações nas linhas e por conta de obras no Term. Capelinha, o ponto final da linha 6826/10 Jd. D. José – Term. Capelinha será na Plataforma 7 (provisória).

As medidas visam reduzir a sobreposição de itinerários, melhorando a fluidez dos ônibus que circulam pela Estrada de Itapecerica, tornando assim as viagens mais rápidas.



Acompanhe as alterações:

6036/10 Jd. Macedônia – Term. Capelinha.

Ponto inicial: Rua André Sodré, s/nº (antigo ponto da linha 6822/10)

Ponto final: Term. Capelinha Plataforma 6 – ponto móvel

Horários de funcionamento

Dias úteis

Ponto inicial: 3h40 – 0h55

Ponto final: 4h15 – 1h30

Sábados

Ponto inicial: 4h – 0h50

Ponto final: 4h20 – 1h30

Domingos

Ponto inicial: 4h – 0h50

Ponto final: 4h20 – 1h30

Ida: normal até a Av. Carlos Lacerda, Estrada de Itapecerica, Av. Prof. Dr. Telêmaco H.M. Langendonck, retorno, Av Prof. Dr. Telêmaco H.M. Langendonck, Av. Carlos Caldeira Filho, Term. Capelinha.

Volta: Term. Capelinha, Estrada de Itapecerica, Av. Carlos Lacerda, prosseguindo normal.

Ao sair do Term. Capelinha, a linha não prestará atendimento ao ponto da Estrada de Itapecerica, 3250, próximo à R. Pe. José de Jambeiro, sentido bairro.

A linha não prestará atendimento à parada instalada na Av. Carlos Lacerda, 3187 (oposto), no sentido bairro.

6037/10 Jd. Mitsutani – Term. Capelinha

Ponto inicial: sem alteração

Ponto de passagem: Term. Capelinha (Circular)

Horário de funcionamento

Dias úteis:

Ponto inicial: 4h25 – 0h00

Sábados

Ponto inicial: 4h30 – 0h

Domingos

Ponto inicial: 4h30 – 0h

Sentido Único: normal até a Av. Carlos Lacerda, Estrada de Itapecerica, Av Prof. Dr. Telêmaco H.M. Langendonck, retorno, Av Prof. Dr. Telêmaco H.M. Langendonck, Av. Carlos Caldeira Filho, Term. Capelinha, Estrada de Itapecerica, Av. Carlos Lacerda, prosseguindo normal.

A linha não prestará atendimento à parada instalada na Av. Carlos Lacerda, 3187 (oposto), no sentido bairro.

6820/10 Jd. das Rosas – Term. Capelinha

Horário de funcionamento

Dias úteis

Ponto inicial: 4h – 0h55

Ponto final: 4h30 – 1h30

Sábados

Ponto inicial: 4h – 0h55

Ponto final: 4h25 – 1h30

Domingos

Ponto inicial: 4h – 0h55

Ponto final: 4h30 – 1h30

