Viação Águia Branca é a melhor empresa para se trabalhar no Espírito Santo, de acordo com ranking

Segundo companhia, índice de satisação de trabalhadores é de 88%

ADAMO BAZANI

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, informou nesta sexta-feira, 15 de setembro de 2023, quw conquistou nesta semana o primeiro lugar no ranking das Melhores Empresas para se trabalhar no Espírito Santo, na categoria grande porte, que se refere a empresas com mais de 1.000 funcionários.

O ranking, Realizado pela consultoria Great Place to Work (GPTW) analisou o ambiente de trabalho de 49 empresas durante 2022 e 2023. Das inscritas, apenas 15 entraram na lista.

A Águia Branca diz que com um índice de 88% de satisfação dos trabalhadores recebeu o selo GPTW Brasil em 2022.

A certificação é concedidada pela Great Place to Work, uma consultoria global que atua em 97 países certificando e reconhecendo os melhores ambientes de trabalho.

A empresa de ônibis diz quepassou por uma criteriosa avaliação sobre ambiente de trabalho e gestão de pessoas, que incluiu a aplicação de uma pesquisa de clima organizacional entre os colaboradores da empresa.

Em nota, a diretora da Viação Águia Branca, Paula Barcellos, diz que acredita que o resultado demonstra o cuidado da empresa com suas pessoas:

“Desde que a Viação Águia Branca foi criada, seus fundadores trabalharam para que ela fosse um excelente lugar para se trabalhar. Eles deixaram esse legado e isso está em nosso DNA. Essa é uma construção que nós fazemos e que nós queremos fazer diariamente. Nós temos investido em uma liderança humana, que tem empatia e que consegue no dia a dia proporcionar segurança e eu acredito que é por isso que nós temos obtido ótimos resultados e alto desempenho. Temos orgulho de ser uma empresa humanizada que tem o respeito com seu principal valor”.

Já o vice-presidente da Divisão Passageiros do Grupo Águia Branca, Renan Chieppe, explica na mesma nota que a empresa acredita na potência de um ambiente de trabalho fortalecido pelo respeito e confiança. “

O que nós temos conquistado é realmente fruto de um trabalho de equipe, um trabalho feito com a equipe e pela equipe. No Grupo Águia Branca, sempre valorizamos muito os nossos colaboradores, incentivando as lideranças a levarem o time junto e fazerem o esforço necessário para atingir os grandes objetivos da nossa organização, sempre se mantendo fiéis ao DNA da empresa. É um grande reconhecimento”.

Responderam à pesquisa organizacional os funcionários das seguintes marcas da Divisão Passageiros do Grupo Águia Branca: Viação Águia Branca, Águia Flex, Squad e Águia Branca Encomendas.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes