Pedestre é atropelado por ônibus na Zona Leste de São Paulo na manhã desta quinta (14)

Coletivo é operado pela empresa Metrópole e atendia a linha 273L/10 CPTM José Bonifácio – Metrô Artur Alvim

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta quinta-feira, 14 de setembro de 2023, por volta das 10h, uma pessoa foi atropelada por um ônibus da empresa Metrópole na Avenida Pires do Rio, altura do número 1766, no Jardim São Sebastião, Zona Leste de São Paulo.

Ainda não foi informado o estado de saúde da vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma viatura ao local.

O coletivo envolvido no acidente possui o prefixo 3 2074 e atendia a linha 273L/10 CPTM José Bonifácio – Metrô Artur Alvim.

A SPTrans comunicou que um Boletim de Ocorrência será registrado.

A companhia ressaltou que “trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança.”

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte