Passageiros com deficiência visual agora podem contar com aplicativo “Cittamobi Acessibilidade”, em Petrópolis (RJ)

App tem como objetivo promover a independência dos passageiros no transporte público

MICHELLE SOUZA

Passageiros que usam os ônibus da Turp Transporte agora contam com um aplicativo para facilitar e auxiliar a mobilidade de pessoas com algum grau de deficiência visual. O “Cittamobi Acessibilidade”, pode agir como um GPS funcional, com comandos de som para direcionar os clientes durante as locomoções do cotidiano, em Petrópolis.

A plataforma ainda possui funções complementares, como o modo carro, dando alertas sobre ruas e cruzamentos; modo viagem, alertando em tempo real o momento de embarque e desembarque; e modo praia, para locomoção em locais abertos.

O engenheiro de software, Luiz Eduardo Porto, deficiente visual e idealizador do Cittamobi Acessibilidade, explica que aplicativo entrega não somente os horários dos ônibus, mas também avisa quando o veículo está próximo e também o ponto em que o passageiro deve desembarcar. O App ainda salva offline o caminho de volta, caso o cliente não tenha internet, com todos os comandos por meio do VoiceOver. “Toda a tecnologia foi desenvolvida especialmente para esse público. Sabemos das dificuldades que os portadores de algum grau de deficiência visual têm ao utilizar o transporte público. Estamos entusiasmados com a chegada do aplicativo em Petrópolis e tenho certeza de que essa tecnologia fará a diferença na vida dos cidadãos petropolitanos”, contou Luiz Porto.

Após a realização de testes e simulados, que confirmaram a eficiência do produto, o novo aplicativo já está disponível. Para Jean Moraes, diretor da Turp Transporte, empresa pioneira na implantação do Cittamobi, há três anos, a finalidade do App “Cittamobi Acessibilidade” é gerar melhoria na gestão da mobilidade deste público, com autonomia e facilidade, nos ônibus.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte