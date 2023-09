Marcopolo e Volare dizem que estão preparadas para participar da licitação do Caminho da Escola

Como mostrou o Diário do Transporte, em primeira mão, concorrência foi suspensa após impugnação

ADAMO BAZANI

A Marcopolo e a Volare informam na tarde desta quinta-feira, 14 de setembro de 2023, que possuem toda a documentação necessária para a participação no processo de compra do programa federal Caminho da Escola, atendendo o estabelecido no último edital.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/28/em-primeira-mao-publicado-edital-para-cadastramento-de-163-mil-onibus-para-o-programa-caminho-da-escola-do-governo-federal-nesta-segunda-28-total-de-cerca-de-r-15-bilhao/

A concorrência envolve 16,3 mil ônibus que serão disponibilizados para o Programa Caminho da Escola. A licitação deve movimentar R$ 1,5 bilhão.

Segundo a Marcopolo/Volare, desde março deste ano, a companhia e suas unidades de negócios apresentaram ao longo das etapas do edital toda a documentação necessária para atender ao processo, inclusive com o desenvolvimento de protótipos para atender às novas normas de emissões PROCONVE P8 (Euro 6).

“A Marcopolo, como líder nacional no segmento de ônibus, participou de todas as reuniões técnicas que envolvem o processo de compra visando atender às especificações estabelecidas pelo Programa. A companhia, neste ano e seguindo a evolução do Caminho da Escola, desenvolveu produtos adequados para participar em diferentes configurações requeridas”, disse, em nota, o diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo Ricardo Portolan.

Desde o início do Caminho da Escola em 2007, a Marcopolo e a Volare fornecem para o programa governamental e neste período já superam a marca de 30 mil veículos entregues, segundo o mesmo comunicado.

Por categoria, os editais trazem a seguinte divisão:

1 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 29 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 4000

2 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 115 CV, CAPACIDADE 45 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.800 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 3600

3 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 3500

4 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 100 CV, CAPACIDADE 15 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.350 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 400

5 – ÔNIBUS

ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 30 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.750 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 1000

6 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 1600

7 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.835 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 800

8 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 29 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 180

9 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 115 CV, CAPACIDADE 45 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.800 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 150

10 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 180

11 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 30 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.750 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 100

12 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 100

13 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.835 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 40

14 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 29 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 180

15 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 115 CV, CAPACIDADE 45 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.800 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 150

16 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 180

17 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 100

18 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.835 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 40

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes