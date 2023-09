Dez problemas encontrados nas empresas relacionados a múltiplos fornecedores de tecnologia

Desafios são significativos quando é preciso lidar com muitos fornecedores diferentes

A tecnologia desempenha um papel fundamental em quase todos os setores, incluindo o rodoviário. Empresas deste ramo confiam em uma variedade de fornecedores de tecnologia para otimizar suas operações, desde sistemas de planejamento a soluções de monitoramento e gerenciamento de frota. Embora essas tecnologias tenham o potencial de melhorar a eficiência e a segurança, muitas empresas enfrentam desafios significativos quando lidam com muitos fornecedores diferentes.

Abordaremos os problemas comuns encontrados pelas empresas e apresentaremos a solução oferecida pela Tryvia.

10 problemas encontrados nas empresas relacionados a múltiplos fornecedores de tecnologia:

Falta de integração: Uma das questões mais prementes que as empresas rodoviárias enfrentam ao lidar com múltiplos fornecedores de tecnologia é a falta de integração entre os sistemas. Muitas vezes, essas soluções não “conversam” entre si, o que dificulta a obtenção de uma visão completa das operações. Complexidade na gestão: Gerenciar contratos, acordos de serviço e suporte técnico de vários fornecedores pode ser uma tarefa complicada e demorada. Isso consome recursos valiosos que poderiam ser direcionados para atividades mais estratégicas. Dificuldade em monitorar o desempenho: Quando uma empresa trabalha com muitos fornecedores diferentes, pode ser desafiador monitorar o desempenho de cada um deles e garantir que estejam cumprindo os acordos de serviços estabelecidos. Falta de padronização: Cada fornecedor de tecnologia pode adotar diferentes padrões e protocolos, o que pode dificultar a integração e a interoperabilidade entre sistemas. Isso pode levar a inconsistências nos processos operacionais. Segurança e conformidade: Gerenciar a segurança e a conformidade com múltiplos fornecedores pode ser um desafio, especialmente quando cada fornecedor tem suas próprias políticas e procedimentos de segurança. Isso pode resultar em lacunas na segurança e riscos de conformidade para a empresa contratante e seus clientes. Custos elevados: Manter uma variedade de contratos de fornecedores diferentes pode aumentar os custos operacionais, incluindo custos de licenciamento, manutenção e suporte técnico. Isso pode prejudicar a rentabilidade das empresas. Falta de responsabilidade: Quando algo dá errado, pode ser difícil determinar qual fornecedor é responsável pela falha. Isso pode levar a disputas e atrasos na resolução de problemas. Dificuldade em acompanhar as atualizações tecnológicas: Tecnologias estão em constante evolução e nem todo fornecedor pode ter capacidade de acompanhar. Gerenciar múltiplos fornecedores pode tornar difícil manter-se atualizado com as últimas inovações e atualizações tecnológicas. Desafios de treinamento e suporte: Ter e treinar funcionários em várias tecnologias de diferentes fornecedores pode ser caro e demorado. Além disso, obter suporte eficiente quando necessário pode ser complicado devido à variedade de sistemas envolvidos. Complexidade na tomada de decisões estratégicas: A presença de muitos fornecedores pode dificultar a tomada de decisões estratégicas, pois as empresas podem ser sobrecarregadas com informações e opções conflitantes.

Diante dos desafios que as empresas enfrentam ao lidar com múltiplos fornecedores de tecnologia no setor rodoviário, a Tryvia adotou uma abordagem holística e abrangente para resolver esses problemas.

A Tryvia se destaca no mercado como uma ótima opção para as empresas rodoviárias, graças à sua abordagem de soluções de ponta a ponta.

Com um conjunto completo de ferramentas que abrangem desde o planejamento operacional até o monitoramento em tempo real e a gestão de dados da execução, a Tryvia oferece uma solução única e integrada que simplifica a complexidade de lidar com múltiplos fornecedores de tecnologia.

Ao escolher a Tryvia, as empresas rodoviárias experimentam uma transformação significativa em suas operações. Elas ganham maior eficiência, economia de custos, segurança aprimorada e uma vantagem competitiva clara.

A Tryvia não é apenas uma solução; é a parceira confiável que as empresas precisam para enfrentar os desafios do setor rodoviário de forma eficaz, capacitando-as a conquistar um futuro mais promissor e bem-sucedido.