Região da Avenida Santo Amaro em SP tem mais um dia de transtorno para motoristas e passageiros do transporte público nesta quarta-feira (13)

Novamente longas filas de ônibus se formaram em Avenida da Zona Sul

MICHELLE SOUZA

Por mais um dia o Diário do Transporte recebeu imagens de pessoas que trabalham na região da Avenida Santo Amaro, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. Longas filas de ônibus se estenderam por toda via. Desde o dia 2 de setembro de 2023, as três faixas da avenida no sentido centro estão interditadas para obras de modernização. O fluxo de veículos foi redistribuído para a pista sentido bairro e isso tem deixado o trânsito na via caótico e impacta também nas ruas no entorno.

De acordo com com a Prefeitura de São Paulo, a expectativa é que as obras sejam concluídas em abril de 2024, e vai incluir mudanças no corredor e paradas de ônibus, nova iluminação em LED, ampliação das calçadas e enterramento de cabos.

Nota SPTrans

A SPTrans, em conjunto com a CET e a SPObras, vem monitorando os trabalhos na Av. Santo Amaro e os impactos na operação do transporte público, com equipes agindo no local para conferir maior segurança e fluidez no tráfego dos coletivos.

Vale ressaltar, no entanto, que a operação é dinâmica e está sujeita a outras interferências que podem ocasionar em morosidade.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte