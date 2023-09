Pioneira do DF apresenta nesta quarta (13), 59 dos 195 ônibus 0 km Euro 6 que comprou para o sistema da capital federal

Veículos são menos poluentes; Atualmente, a frota da empresa conta com 625 veículos, e até maio de 2024, esse número aumentará para 704 ônibu

ADAMO BAZANI

A Viação Pioneira, uma das empresas do sistema de transporte público do Distrito Federal, anunciou a aquisição de 195 ônibus novos, dos quais 79 serão destinados ao aumento da frota e 116 para substituir os veículos mais antigos.

Segundo a empresa, os primeiros 59 desses novos ônibus são apresentados ao público na manhã de quarta-feira (13), às 9h, no Estádio Nacional de Brasília.

A previsão é de que estes veículos comecem a operar a partir de 25 de setembro nas regiões de Itapoã e São Sebastião.

Estes ônibus urbanos básicos convencionais têm capacidade para até 72 passageiros e apresentam a tecnologia Euro 6, que reduz as emissões de partículas e poluentes, contribuindo para um ambiente mais limpo.

Atualmente, a frota da empresa conta com 625 veículos, e até maio de 2024, esse número aumentará para 704 ônibus, atendendo às cidades de Gama, Santa Maria, Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Park Way. Essa expansão reflete o compromisso da Pioneira em oferecer um serviço de qualidade aos passageiros.

Em nota, a Pioneira detalha as caracteríticas dos veículos.

Os novos ônibus apresentam diversas características modernas, incluindo lanternas e luzes internas em LED, portas que só podem ser abertas quando os veículos estão parados, portas elétricas com sistema antiesmagamento, elevadores para acessibilidade, sistema de câmeras de segurança e desligamento automático quando estão ociosos. Além disso, uma parte da frota conta com sistemas de energia solar para recarregar as baterias, contribuindo para a redução de custos operacionais e emissões de poluentes.

Com esses investimentos, a Pioneira reafirma seu compromisso em oferecer um transporte público de qualidade, sustentável e seguro para os cidadãos do Distrito Federal.

