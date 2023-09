Moratense escolhe plataforma de IA da Optibus para modernizar e aumentar eficiência de suas operações de transporte público

Moratense, de Francisco Morato-SP, atende anualmente 18 milhões de passageiros.

A Auto Ônibus Moratense escolheu a plataforma da Optibus para modernizar toda a programação e o planejamento de suas operações de transporte público. Além disso, a Moratense também fará uso de uma funcionalidade do software chamada Otimização do Planejamento com Base na Demanda, recurso que permite maximizar a oferta em relação ao número de passageiros transportados, otimizando os horários em relação aos custos operacionais. Este projeto entre a Moratense e a Optibus promete trazer muito mais visibilidade, análise e eficiência operativa para o transporte municipal na cidade de Francisco Morato, em São Paulo.

Fundada em 1982, a Moratense é uma operadora de transporte público que atende anualmente 18 milhões de passageiros. Seus serviços abrangem linhas intermunicipais para a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP), uma empresa pública controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, além de transporte escolar e linhas urbanas municipais na cidade de Francisco Morato. A Moratense faz parte do Grupo Del Rey de Transporte, uma operadora de linhas intermunicipais na região noroeste da área metropolitana de São Paulo, que também é operadora da EMTU.

Anteriormente, a empresa utilizava planilhas para a programação e o planejamento de seus serviços de transporte. Isso limitava sua capacidade de rastrear indicadores-chave de desempenho (KPIs) e oferecia pouca visibilidade à sua operação. Diante disso, a Moratense analisou alguns players no mercado e optou por contratar a plataforma de software da Optibus, uma solução nativa na nuvem e movida por inteligência artificial e algoritmos otimizados.

Outro aspecto positivo da plataforma é a possibilidade de a Moratense fazer o planejamento baseado na demanda. Com isso, poderá executar o quadro horário de maneira mais eficiente, otimizando recursos operacionais, uso de veículos, escala de motoristas, entre outras variáveis de sua operação.

“A Optibus demonstrou ser a escolha certa para nos ajudar a atingir nossos objetivos de aprimorar a qualidade de nossos serviços e a eficiência operacional. Estamos comprometidos com esta jornada de transformação em nossa empresa, onde podemos aproveitar ao máximo os recursos tecnológicos de última geração”, declarou Rafael Lucato, Diretor Executivo da Moratense.

“E com muita satisfação que daremos início ao projeto ao lado da Moratense, e seguimos firmes em nossa missão de impulsionar o transporte público no Brasil, tornando o uso de tecnologia avançada mais acessível aos operadores de transporte público e, com isso, melhorando a mobilidade em nossa cidades para muitas pessoas”, comentou André Vieira, Diretor Regional da Optibus para o Brasil.

Sobre a Optibus

A Optibus é uma plataforma de software de ponta a ponta, nativa na nuvem, para a programação, planejamento, escala, operações e informações para passageiros no setor de transporte público, impulsionada pela inteligência artificial (IA) e algoritmos de otimização. Agências de transporte e operadoras em mais de 4.000 cidades em todo o mundo confiam na Optibus para melhorar sua eficiência operacional e qualidade de serviço, promover a equidade no transporte, reduzir emissões e custos, e modernizar suas operações. Saiba mais em nosso site.

