Itinerários de ônibus rodoviários são cancelados no Rio Grande do Sul por conta de chuvas

Linhas poderão voltar a operar normalmente caso a situação climática mude na região sul do estado

VINICIUS DE OLIVEIRA

Múltiplos itinerários de ônibus rodoviários que tinham como destino a região Sul do estado do Rio Grande do Sul foram cancelados, segundo informações do governo gaúcho.

O cancelamento ocorre por conta de interrupções no tráfego das rodovias provocadas pelas chuvas. Caso a situação das estradas mude, os itinerários poderão voltar a rodar normalmente.

Confira os trajetos cancelados:

– Encruzilhada do Sul – Porto Alegre (Expresso SB)

Todos os horários desta quarta-feira (13/9) estão suspensos.

– Mariana Pimentel – Porto Alegre (Autoviação ACV)

Suspensa viagem das 17h.

– Pelotas – Porto Alegre (Expresso Embaixador)

Todos os horários desta quarta-feira (13/9) estão suspensos.

– Porto Alegre – Camaquã (Freders)

Poderá ser cancelada a das 15h.

– Porto Alegre – Serra Herval (Autoviação ACV)

Suspensa viagem das 13h.

– Porto Alegre – Barão do Triunfo (Autoviação ACV)

Suspensa viagem das 13h.

– Porto Alegre – Pelotas (Expresso Embaixador)

Todos os horários desta quarta-feira (13/9) estão suspensos.

– Porto Alegre – Rio Grande (Planalto)

Todos os horários desta quarta-feira (13/9) estão suspensos.

– Rio Grande – Porto Alegre (Planalto)

Todos os horários desta quarta-feira (13/9) estão suspensos.

