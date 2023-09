ANTT: Consórcio Guanabara e Catarinense são autorizadas a implantar linha e suprimir seções

Fretamento: Agência atendeu a pedidos de 17 novas empresas e extinguiu TAF da Serra Dourada Turismo

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), publicou decisões nesta quarta-feira, 13 de setembro, no Diário Oficial da União, atendendo à solicitação de empresas para o transporte regular e por fretamento.

Veja a seguir:

Pela Decisão Supas nº 540, a Agência atendeu pedido da Auto Viação Catarinense Ltda para modificar a prestação do serviço com a supressão das seções de CURITIBA (PR) para JOINVILLE (SC), ITAJAÍ (SC), BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) e FLORIANÓPOLIS (SC), da linha CURITIBA (PR) – CRICIÚMA (SC), prefixo nº 09-0034-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.

Pela Decisão Supas nº 541, foi deferido o pedido do Consórcio Guanabara de Transportes para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha BELO HORIZONTE (MG) – RIO DE JANEIRO (RJ), prefixo nº 06-0569-60, com as seções de BARBACENA (MG) e CONSELHEIRO LAFAIETE (MG) para RIO DE JANEIRO (RJ).

FRETAMENTO

Pelas Decisões Supas nºs 542/543 foram autorizadas as 17 empresas relacionadas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. AFD TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. ANPR TRANSPORTES LTDA

. CONECTTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. FEDERAL EXPRESSO TURISMO E TRANSPORTE LTDA

. FM TOUR TRANSPORTES LTDA

. FUNTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. J & L FRETAMENTOS LTDA

. J.L. DE AZEVEDO PAULA TURISMO LTDA

. L C ALVES TRANSPORTES LTDA

. LAYZA TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA

. NANA S TURISMO LTDA

. REIS E OLIVEIRA TURISMO LTDA

. SOLETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

. TATIANE CARVALHO DIAS E CIA LTDA

. TURISGAR LTDA

. VIDAL TUR TRANSPORTES LTDA

. VILSON VITORINO DA SILVA LOCADORA LTDA

Por fim, e pela Decisão Supas nº 544, o superintendente da agência extinguiu, mediante renúncia, o Termo de Autorização de Fretamento – TAF nº 00.5140, concedido à Serra Dourada Turismo Ltda. Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Decisão Supas nº 438, de 8 de agosto de 2023, publicada no DOU nº 152, de 10 de agosto de 2023, seção 1, pág. 82,

Onde se lê:

” prefixo 06-0415-00″

Leia – se:

” prefixo 06-0563-60″

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes