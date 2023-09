Programa Tarifa Zero do transporte coletivo completa nove anos em Maricá (RJ)

Município conta com 135 ônibus que circulam em 39 linhas

ARTHUR FERRARI

O programa Tarifa Zero do transporte coletivo de Maricá (RJ) completou nove anos na última segunda-feira, 11 de setembro de 2023, quando a prefeitura realizou uma solenidade na Rodoviária do Povo, no Centro, para comemorar o marco.

Maricá foi a primeira cidade do Brasil com mais de 100 mil habitantes a adotar o sistema de ônibus municipais totalmente gratuito. O serviço começou a operar em 2014 com apenas dez coletivos, contando hoje com uma frota de 135 veículo que circulam por toda a cidade.

Para o Prefeito Fabiano Horta, a política da tarifa zero deve durar por muito tempo. “Em 2014, a gente resolveu quebrar o ciclo de exploração do povo que o setor rodoviário estabeleceu e dizer para a sociedade de Maricá e para o povo de Maricá que nós vamos construir, na longevidade do tempo, uma política e uma garantia que o povo tem. E o vermelhinho significa essa garantia diária do ir e vir de milhares de pessoas”, diz.

Segundo o Secretário de Governo, João Maurício Freitas, o transporte coletivo gratuito não cria impedimentos para a população, como procurar por emprego e chegar até locais de entretenimento cultural, por exemplo.

“Não existe no Brasil nenhuma cidade acima de 200 mil habitantes que tenha um ônibus de graça que liga a cidade de ponta a ponta. Em todas as outras, mais de 5 mil municípios desse Brasil, todo mundo paga a passagem. E o pagar a passagem já é um impedidor de muita coisa, para procurar um emprego, ir ao museu, à biblioteca, porque só aquele dinheiro de gasto de uma passagem do ir e vir já vai fazer muita falta em casa. E a gente consegue construir aqui em Maricá esse modelo internacional que chama atenção do mundo inteiro, uma política pública exitosa que a cidade já abraçou”, explica.

De acordo com a Deputada Estadual Rosangela Zeidan, a iniciativa deve ser expandida para outros municípios do Rio de Janeiro. “No primeiro ano, quando o Quaquá (ex-Prefeito de Maricá) lançou os vermelhinhos, a gente teve em apenas um dia, 3 mil passageiros. São 9 anos, quase 10 anos. A gente participou da primeira ideia quando se pensou em colocar o transporte Tarifa Zero, que a gente achava uma loucura e hoje está aí. Maricá despontando, como exemplo de que é possível, sim, fazer um transporte de graça para o povo. Precisamos expandir essa ideia para o Estado”, avaliou.

Presidente da EPT, Celso Haddad reforçou a importância do governo em investir no transporte público Tarifa zero. “Maricá pensa nas pessoas, no direito de cada cidadão e não iremos parar. Essa história vai longe. Aqui a gestão do transporte é popular, onde a pessoa elogia, reclama e tira dúvidas. Para 2024, a gente vai aumentar a frota dos vermelhinhos. As vermelhinhas vão chegar em toda a cidade. Vamos ter bicicleta para pessoas com deficiência e bicicletas infantis. Os nossos ônibus não terão mais catraca, porque esse é um objeto inibidor, um objeto de cobrança de tarifa. Então, Maricá vai continuar sendo a cidade das pessoas, do cuidado maior com o seu povo”, garantiu Haddad.

Dados da prefeitura apontam que nos primeiros meses de 2023, os ônibus vermelhinhos transportaram aproximadamente 3 milhões e 200 mil passageiros entre moradores e visitantes. Uma média de 122 mil passageiros apenas nos dias úteis.

Atualmente o sistema de transporte coletivo municipal de Maricá conta com 39 linhas, que atendem os quatro distritos da cidade.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte