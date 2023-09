Grupo Comporte recebe 20 ônibus Mercedes-Benz da Busscar

Piracicabana (SP) contará com 10 dos novos coletivos Vissta Buss 360

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Busscar e o Grupo Comporte têm uma parceria de longa data, que ficou ainda mais forte neste ano de 2023. No início deste segundo semestre, foram entregues 20 ônibus, todos com chassi Mercedes-Benz, sendo 10 Vissta Buss 360 à Piracicabana (SP), 5 Vissta Buss 340 à Expresso União (MG) e 5 Vissta Buss 340 à Princesa do Norte (PR).

Segundo Paulo Corso, diretor comercial da Busscar, nos próximos meses mais modelos serão entregues para o Grupo Comporte, inclusive Vissta Buss DD. “No último ano já fizemos grandes entregas às empresas do Grupo, agora mais uma vez confiaram na robustez e na qualidade reconhecida da marca para agregarem às frotas”, comenta.

Os modelos Vissta Buss 360 entregues à Piracicabana exaltam harmonia e suavidade em seus faróis e lanternas assinados pela Busscar. São 48 poltronas Class Soft de eficiência operacional e fácil manutenção, todas elas com entrada individual para cabo USB. Além disso possui ar-condicionado, sanitário, itinerário e display de mensagem no salão.

Já os Vissta Buss 340 da Expresso União e Princesa do Norte são sinônimos de inovação e sofisticação. Esse modelo tem um design moderno, com linhas e formas bem definidas, que harmonizam com o interior do veículo que possui 46 poltronas Class Soft com entrada individual para cabo USB, ar-condicionado, sanitário, display de mensagem no salão, elevador, preparação para Wi-Fi e itinerário.

Em breve, o Grupo Comporte terá outros modelos da Busscar em suas frotas e, juntas, cumprirão o propósito de transportar sonhos por todo o Brasil.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte