Campinas (SP) lança projeto “Abrigo Amigo” em que pessoas vulneráveis em pontos de ônibus podem realizar chamadas de vídeo

Primeiro equipamento foi inaugurado na última segunda (11) na avenida Francisco Glicério

VINICIUS DE OLIVEIRA

O município de Campinas (SP) teve na última segunda-feira, 11 de setembro de 2023, uma cerimônia simbólica para apresentar o novo projeto “Abrigo Amigo”, que busca promover uma “companhia” para pessoas que estejam aguardando ônibus no período noturno (20h às 5h), especialmente mulheres e pessoas vulneráveis.

O equipamento funcionará para realizar chamadas de vídeo com atendentes de uma central de monitoramento. Durante o dia, os abrigos funcionarão normalmente para informes publicitários.

A pessoa na rua verá a mensagem “Você precisa de companhia até chegar o ônibus? Peça agora”, e dessa forma poderá entrar em contato com um atendente, que a auxiliará de acordo com a situação relatada.

O primeiro “Abrigo Amigo” foi instalado na avenida Francisco Glicério, em frente ao 6º Cartório de Notas, e próximo ao Largo do Pará. Nos próximos dias outras unidades do equipamento, no padrão “Glicério”, serão colocadas nos seguintes endereços: Av. Benjamin Constant, 1633 – próximo à Biblioteca Municipal; R. Albino José Barbosa de Oliveira, 1000 – Barão Geraldo; e R. Dona Licínia Teixeira de Souza, 331, em frente ao Centro de Saúde do Jardim Aurélia.

A prefeitura planeja adaptar outros 16 pontos em até 90 dias, totalizando 20 “Abrigos Amigos” na cidade.

Como mostrou o Diário do Transporte em agosto, São Paulo está em fase de testes com a iniciativa em múltiplos locais da capital.

Relembre:

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte