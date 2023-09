VÍDEO: Presidente da CPTM comunica que funcionários da empresa irão assumir temporariamente postos nas bilheterias das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Empresa terceirizada responsável pelos trabalhadores teria falido neste último final de semana e não cumpriu com pagamentos de salários e benefícios

VINICIUS DE OLIVEIRA

No início da tarde desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023, funcionários das bilheterias do Metrô de São Paulo e das linhas 8 e 9 dos trens metropolitanos entraram em greve e deixaram os locais de trabalho.

No último domingo (10), a empresa SG possivelmente entrou em processo de falência e, consequentemente, o salário de cerca de 3 mil funcionários foi atrasado, além de benefícios como Vale-Refeição, Alimentação, e valores referentes a rescisões e recebimento de direitos.

Veja o vídeo no qual o presidente da CPTM comunica que funcionários da empresa irão assumir temporariamente os postos nas linhas 8 e 9.

Confira o posicionamento da CPTM sobre a greve:

“A CPTM informa que a operação para a venda de bilhetes em estações das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda será mantida com a atuação de colaboradores da companhia. As estações Itapevi e Carapicuíba (L8) e Grajaú e Osasco (L9) funcionarão normalmente das 4h às 00h e as demais das 5h às 23h. Assim que foi notificada da desistência da empresa, a CPTM instaurou um procedimento para aplicar as sanções previstas em contrato pelo descumprimento do serviço. A companhia reitera que todos os pagamentos à empresa foram rigorosamente cumpridos, que avalia outras opções para a manutenção do serviço e que os passageiros também podem obter a passagem via cartões TOP, Bilhete Único e Fidelidade, pagamento via Whatsapp e aplicativo de celular, além das máquinas de autoatendimento para compra e recarga de bilhetes.”

O Metrô também divulgou nota sobre a situação envolvendo os funcionários:

“O Metrô informa que a venda de bilhetes nas estações da Linha2-Verde, não será afetada, já que os colaboradores continuam em seus postos de serviço. A empresa SG comunicou nesta segunda-feira (11), sobre a desistência da prestação do serviço de venda de bilhetes nas estações da Linha 2-Verde. A Companhia vai aplicar as sanções legais possíveis – que envolve multa e proibição de novos contratos públicos – e já está em tratativas com as empresas contratadas para a venda de bilhetes nas demais linhas para que elas assumam esse serviço o mais rápido possível, de forma a preservar os funcionários atuais e não descontinuar a venda ao passageiro.

A venda de bilhetes em guichês corresponde a cerca de 10% do total de entradas no Metrô, em razão das diversas formas de obtenção da passagem, via cartões TOP, Bilhete Único e Fidelidade, além das opções de compra e recarga nas máquinas de autoatendimento disponíveis em todas estações, bem como por aplicativo de celular e whatsapp.”

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte