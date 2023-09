Linhas de ônibus na região do Morumbi (SP) terão itinerários alterados a partir desta segunda-feira (11)

Mudanças acontecem das 23h de segunda até a madrugada de terça-feira (12)

MICHELLE SOUZA

As linhas 677A/10 Term. Jd. Ângela – Itaim Bibi e 677Y/10 Jd. Guarujá – Term. Água Espraiada terão seus itinerários alterados durante interferência viária na Rua Francisco Tramontano, junto à Ponte do Morumbi. As mudanças acontecem a partir das 23h de segunda, 11 de setembro, até as 4h da terça-feira.

Itinerário:

677A/10 Term. Jd. Ângela – Itaim Bibi

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Pte. do Morumbi, Av. Morumbi, R. Min. Nelson Hungria, Av. Dr. Alberto de Oliveira Lima, prosseguindo normal.

677Y/10 Jd. Guarujá – Term. Água Espraiada

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Pte. do Morumbi, Av. Morumbi, R. Min. Nelson Hungria, Av. Dr. Alberto de Oliveira Lima, prosseguindo normal.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte