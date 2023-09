Manutenções alteram operação da SuperVia neste domingo (10)

No Ramal Belford Roxo, passageiros precisam realizar transferência na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até os terminais

ADAMO BAZANI

Serviços de manutenção alteram as operações e a rotina dos passageiros neste domingo, 10 de setembro de 2023, na rede de trens do Rio de Janeiro.

Há trabalhos nos ramais Belford Roxo, onde os passageiros precisam realizar transferência na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até os terminais, e nos de Deodoro e Japeri, como explica a SuperVia, em nota.

Ramal Deodoro

Durante todo o período comercial, haverá serviço de manutenção programada na via férrea entre as estações São Francisco Xavier e Olímpica do Engenho de Dentro.

Das 8h às 18h, haverá serviço de manutenção programada da rede aérea nas proximidades da estação Central do Brasil.

Ramal Japeri

Das 9h às 18h, haverá serviço de manutenção programada da via férrea entre as estações Queimados e Nova Iguaçu.

Ramal Belford Roxo

Das 10h às 19h, haverá serviço de manutenção programada da linha férrea entre as estações Coelho da Rocha e Belford Roxo. Neste período, os clientes vão precisar realizar transferência na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até os terminais.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes