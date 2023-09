Linha 119C/10 tem o itinerário alterado na região da Vila Guilherme, neste domingo (10)

Interferência viária acontece na Av. Joaquina Ramalho, Zona Norte de São Paulo

MICHELLE SOUZA

A linha 119C/10 Pq. Edu Chaves – Term. Princ. Isabel está com o itinerário alterado neste domingo, 10 de setembro, durante uma interferência viária na Av. Joaquina Ramalho, entre as ruas José Bernardo Pinto e Cel. Antônio Ferraz, na região da Vila Guilherme, Zona Norte da cidade de São Paulo.

A informação é da SPTrans.

Desvio:

119C/10 Pq. Edu Chaves – Term. Princ. Isabel

Ida: normal até a Av. Joaquina Ramalho, Rua Cel. Antônio Ferraz, Rua Amazonas Da Silva, Rua José Bernardo Pinto, Av. Joaquina Ramalho prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Joaquina Ramalho, Rua José Bernardo Pinto, Av. Guilherme, Rua São Quirino, Av. Joaquina Ramalho prosseguindo normal.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte