Morre idosa de 71 anos vítima do acidente com ônibus da Ralip em Barueri (SP)

Colisão do veículo com uma residência ocorreu no dia 29 de agosto; mulher ficou internada, mas quadro piorou e ela perdeu a vida nesta quinta (07)

ADAMO BAZANI

Morreu nesta quinta-feira, 07 de setembro de 2023, uma idosa de 71 anos, que estava entre as 28 vítimas de um acidente envolvendo o ônibus 3043 da empresa Ralip, operadora dos transportes de Barueri, na Grande São Paulo.

O coletivo, que fazia a linha 166 Jardim Califórnia/Centro, colidiu contra uma casa no Jardim Universal, por volta de 17h30, no último dia 29 de agosto de 2023.

A mulher estava internada no Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran.

A Polícia investiga as causas do acidente.

Na ocasião, a empresa Ralip, por meio de nota, disse que presta assistência às vítimas e que vai contribuir com as apurações.

Sobre o acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (29/08), envolvendo o veículo de número 3043 no bairro Jardim Califórnia em Barueri, por volta das 17:50

Informamos que estamos prestando todo o suporte e assistência para as vítimas.

A Ralip se compromete a contribuir com a investigação junto aos órgãos competentes.

Em nota, a prefeitura de Barueri confirmou 28 vítimas

O acidente aconteceu quando o veículo que fazia a linha 166 Jardim Califórnia/Centro perdeu o controle na rua Capitão Salinas, na Vila Universal. Na ocasião, bateu em outros cinco veículos e posteriormente chocou-se contra uma casa, na rua 13 de maio, deixando 28 vítimas.

Os primeiros socorros foram prestados por Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros da PMESP e pelo Resgate Municipal da Defesa Civil de Barueri.

Todas as vítimas foram socorridas e uma delas que tinha sido encaminhada ao Pronto-Socorro e Maternidade “Nair Fonseca Leitão Arantes” (PS Central) foi transferida para Hospital Municipal Dr. Francisco Moran (HMB) onde segue internada.

Estiveram no local equipes das secretarias de Mobilidade Urbana (SEMURB), Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social (SSUDS), Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento e Urbanismo, Secretaria de Habitação e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, além dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), bem como a empresa RALIP, proprietária do coletivo.

Por conta do acidente, o trânsito local foi desviado. O motorista que seguia no sentido Cruz Preta teve que se deslocar para as vias mais próximas como a rua Oscar Bressane. E quem estava no sentido bairro precisou utilizar a rua Vinte e Cinco de Janeiro e seguir pela rua barão do Rio Branco.

Nesta manhã do dia 30 de agosto, o ônibus já tinha sido removido do local.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes