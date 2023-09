Empresa Viamão renova frota com 17 ônibus Euro 6 para o transporte urbano e metropolitano

Veículos Mercedes-Benz com carroceria Mascarello vão operar em Viamão (RS) e na região de Porto Alegre

ALEXANDRE PELEGI

A Empresa de Transporte Coletivo Viamão Ltda, situada na cidade de mesmo nome no Rio Grande do Sul, recebeu na manhã dessa quarta-feira, 06 de setembro de 2023, 17 ônibus novos para a renovação da frota.

Os veículos Mercedes-Benz, encarroçados pela Mascarello com o modelo Novo Gran Via, são de tecnologia BlueTec Euro 6, que reduzem drasticamente a emissão de poluentes no ar.

São cinco ônibus urbanos (municipais) e 12 ônibus metropolitanos, que foram comprados através das linhas de crédito do BRDE e Banco Mercedes.

Como noticiou o Diário do Transporte, em novembro de 2022 a Viamão obteve junto ao antigo Ministério do Desenvolvimento Regional a aprovação do financiamento pelo Refrota17 de R$ 9,25 milhões (9.256.800,00). Relembre: Viamão é selecionada pelo Refrota com R$ 9,25 milhões para a compra de ônibus urbanos

A compra dos novos ônibus com tecnologia BlueTec 6 visam evitar adulterações e facilitar o reparo de falhas relacionadas a emissões, disse o diretor da Empresa Viamão, Leonel David Bortoncello.

“A Empresa Viamão está sendo pioneira na renovação da frota na Região Metropolitana de Porto Alegre. A idade média mais nova para atender à população, com maior pontualidade e garantia de entrega dos serviços aos usuários de Viamão”, destacou Bortoncello.

O Grupo Viamão prevê a compra de mais sete coletivos até o final do ano, sendo dois municipais para Empresa Vialeste, que opera a Bacia Rural de Viamão, e outros cinco para linhas metropolitanas.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes