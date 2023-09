Curitiba (PR) vai atrás do BID para ajuda em projetos de concessão do transporte e eletromobilidade

Prefeito Rafael Greca esteve na sede do banco, em Washington, nessa quarta-feira (06); na segunda (04), prefeito de São Paulo confirmou financiamento de cerca de R$ 2,5 bilhões para ônibus elétricos

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, foi recebido pelo presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o economista Ilan Goldfajn, na sede da instituição, em Washington (EUA), nessa quarta-feira, 6 de setembro de 2023.

O objetivo da visita foi apresentar ao banco suporte à elaboração do novo modelo de concessão do transporte coletivo da capital paranaense, com foco na eletromobilidade.

A atual concessão do transporte de Curitiba vence em 2025, e Greca garantiu que terá suporte do BID para a formatação de novo modelo.

O foco principal, segundo o prefeito, é criar um horizonte que permita a Curitiba chegar a 100% da frota com ônibus elétricos no futuro, missão cujo apoio do BID é importante.

“Já estamos com o projeto sendo estruturado pelo BNDES, mas queremos contar com o BID para um modelo de negócios e da estrutura de funding – utilização de créditos de carbono, estruturas de garantia e modelagem do contrato. Essa concessão será a primeira pensada para dar escala em eletromobilidade para Curitiba”, afirmou o prefeito após o encontro nos EUA.

Como noticiou o Diário do Transporte, na segunda-feira (04) quem esteve no BID foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que confirmou o financiamento internacional de cerca de R$ 2,5 bilhões para a implantação de ônibus elétricos na capital paulista. A assinatura para a liberação do dinheiro será formalizada no início de 2024.

No encontro com Greca, o presidente do BID afirmou que a diretriz da instituição é a mobilidade elétrica. “Gosto da ideia de trabalhar para o futuro. Muitas vezes o que a gente observa é a falta de continuidade dos governos na América Latina. Essa falta de continuidade é sinônimo da falta de institucionalidade“, disse Ilan Goldfajn.

ÔNIBUS ELÉTRICOS EM CURITIBA:

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, anunciou em 26 de abril de 2023, a compra pelo município de 70 ônibus elétricos.

A estimativa é de que os veículos custem R$ 200 milhões ao município e a aquisição será uma espécie de contrapartida da cidade ao auxílio internacional do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para a eletrificação e revitalização do eixo Interbairros II, que deve atender a 38 bairros da capital paranaense e ter 28 km de extensão. As obras estão em andamento.

O primeiro comunicado foi feito no Fórum de Prefeitos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) 2023, em Denver, Colorado (EUA), como mostrou o Diário do Transporte.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/04/26/audio-prefeitura-de-curitiba-vai-comprar-70-onibus-eletricos-com-recursos-publicos-por-r-200-milhoes/

No dia 11 de maio de 2023, Greca deu mais detalhes sobre a aquisição e testes com ônibus elétricos.

Os primeiros veículos, segundo o prefeito, devem operar a partir de junho de 2024.

Do total de ônibus a serem adquiridos, 28 serão articulados e 42 modelos Padron. A primeira linha a receber os modelos será a Interbairros II. O projeto contempla ainda a utilização de veículos zero emissões no novo Inter 2 e no BRT Leste/Oeste.

Até 2030, 33% da frota de ônibus de Curitiba deverá operar com emissão zero; alcançando 100% até 2050, como parte do Plano de Ação Climática (PlanClima).

O presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto destacou que o custo da compra dos ônibus elétricos anunciada não terá impacto imediato na tarifa.

A cidade estuda qual o melhor modelo operacional para a eletrificação da frota, entretanto, o mais provável é que haja uma participação conjunta de recursos públicos e de recursos privados para aquisição e operação dos ônibus. Já o fornecimento da energia e da infraestrutura de recarga deve ser um negócio separado.

Diversos modelos já foram testados na cidade de marcas como BYD, Eletra, Higer, entre outras.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes