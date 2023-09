Araçatuba (SP) terá tarifa de ônibus 30 centavos mais cara a partir de outubro

Valor passa de R$ 5,00 para R$ 5,30 no dia 06 de outubro, reajuste de 6%

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Araçatuba, no interior de São Paulo, publicou decreto nessa quarta-feira, 06 de setembro de 2023, aprovando o reajuste da tarifa dos ônibus municipais.

Pelo decreto publicado, a passagem passará dos atuais R$ 5,00 para R$ 5,30.

Os novos valores valem a partir de 30 dias.

De acordo com o documento, os usuários do transporte atendidos pela empresa TUA – Transportes Urbanos Araçatuba Ltda, passarão a pagar de acordo com a seguinte tabela:

I – Tarifa básica (passageiro comum): R$ 5,30;

II – Vale Transporte: R$ 4,80;

III – Passe para Empregados Domésticos: R$ 4,50;

IV – Passe Escolar: R$ 2,65.

Em 2022, um projeto de lei do executivo foi aprovado pela Câmara promovendo a concessão de um subsídio de R$ 985,9 mil para os serviços de ônibus.

O valor, válido para 2022, foi calculado para cobrir a diferença entre a tarifa paga pelo passageiro e o custo real dos serviços, estimados em maio de 2022 em R$ 7,08.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes