Porto Alegre (RS) tem mudanças no trânsito e transporte nesta quinta (07), feriado da Independência do Brasil

ARTHUR FERRARI

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) de Porto Alegre (RS) informou as alterações que acontecerão no trânsito e transporte da Capital durante o desfile de 7 de Setembro nesta quinta-feira, que comemora o Dia da Independência do Brasil.

O evento acontece às 10h na Avenida Edvaldo Pereira Paiva.

As mudanças no trânsito e transporte começam a valer já nesta quarta-feira, 6 de setembro de 2023.

Alterações de transporte:

O transporte coletivo circula com tabela de feriado. A linha T1 terá alteração de itinerário: o ônibus desvia da Aureliano e da Antônio de Carvalho durante o bloqueio, acessando Praia de Belas, Borges de Medeiros, alça do Viaduto dos Açorianos até chegar ao terminal na Loureiro da Silva.

As informações das linhas de ônibus estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, por meio dos aplicativos Cittamobi e Moovit.

Confira os bloqueios de trânsito:

Quarta-feira, 6, às 20h

– Avenida Edvaldo Pereira Paiva será bloqueada em ambos os sentidos, desde o viaduto Abdias do Nascimento até a avenida Ipiranga, em razão da montagem das estruturas do desfile.

Quinta-feira, 7, às 5h

– Avenida Ipiranga será bloqueada em ambos os sentidos, desde a Borges de Medeiros até a Edvaldo Pereira Paiva;

– Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto será bloqueada entre a Augusto de Carvalho e a Borges de Medeiros – o cruzamento da Borges estará liberado.

Acampamento Farroupilha

– Acesso principal pela avenida Augusto de Carvalho, a partir da Loureiro da Silva.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte