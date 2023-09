Monotrilho da Linha 15-Prata já tem licenças da Cetesb para o trecho Vila Prudente – Ipiranga

Companhia Ambiental do estado de SP informou nesta quarta (06) que concedeu a Licença Ambiental de Instalação (LAI); a Licença Ambiental de Operação (LAO) foi concedida em janeiro

ALEXANDRE PELEGI

A Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo concedeu a Licença Ambiental de Instalação (LAI) da Companhia do Metrô de São Paulo para o monotrilho da Linha 15-Prata no trecho Vila Prudente – Ipiranga.

O atendimento à solicitação do Metrô de São Paulo foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 06 de setembro de 2023, e tem validade por seis anos.

Como mostrou o Diário do Transporte, a solicitação à Cetesb para obtenção da LAI foi feita em dezembro de 2022 (Relembre).

O monotrilho da Linha 15-Prata está sendo expandido em duas direções – para a zona leste, até a Jacu-Pêssego, com obras já contratadas, e a oeste rumo ao Ipiranga.

A construção da estação Ipiranga permitirá conexão gratuita com a Linha 10-Turquesa da CPTM, que faz a ligação do centro da capital ao ABC Paulista.

A Cetesb já concedeu ao trecho Vila Prudente – Ipiranga do monotrilho a Licença Ambiental de Operação (LAO) por 10 anos, que inclui a via e o track switch a oeste da Estação Vila Prudente, como noticiou o Diário do Transporte em janeiro deste ano (Relembre).

LAO – Licença de Operação (LO) ou Licença Ambiental de Operação (LAO), autoriza a operação da atividade ou empreendimento

LAI – Licença Ambiental de Instalação, autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, o que inclui as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes