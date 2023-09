Itamarati e Catarinense têm pedidos autorizados pela ANTT, que atende ainda a 11 novas empresas para o transporte de fretamento

Agência cassou a autorização de operação (TAF) da Fernandes Turismo, e negou solicitações da Costa Turismo e EVT Transportes

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), publicou decisões nesta quarta-feira, 06 de setembro, no Diário Oficial da União, em resposta às solicitações de empresas para o transporte regular e por fretamento.

Veja a seguir:

Pela Decisão Supas nº 518, a ANTT atendeu o pedido da Expresso Itamarati S.A para modificar a prestação do serviço com a implantação das seções de PARANAÍBA (MS) e APARECIDA DO TABOADO (MS) para ARARAQUARA (SP), SÃO CARLOS (SP), RIO CLARO (SP), LIMEIRA (SP), AMERICANA (SP) e JUNDIAÍ (SP), na linha PARANAÍBA (MS) – SÃO PAULO (SP), prefixo 19-0002-00.

Já pela Decisão Supas nº 521, foi deferido o pedido da Auto Viação Catarinense Ltda para a implantação do Terminal Rodoviário de Embu das Artes (SP), como terminal adicional, para a realização de embarque e desembarque de passageiros na linha ARARANGUÁ (SC) – SÃO PAULO (SP), prefixo 16-0215-30.

FRETAMENTO

Na área de fretamento, a ANTT atendeu:

Pela Decisão Supas nº 522, foi extinta, mediante renúncia, o Termo de Autorização de Fretamento – TAF nº 318600, concedido à CLE – Turismo (Fernandes Turismo), de Conselheiro Lafaiete (MG).

Já pela Decisão Supas nº 523, foram autorizadas 11 empresas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. A C M DE LIMA TRANSPORTE LTDA

. EDSON RISTOW LTDA

. EDUARDO DE SOUZA PAULA – TRANSPORTES LTDA

. HIRUMAR TURISMO VIAGENS E FRETAMENTOS LTDA

. L C AGUIAR TURISMO E FRETAMENTO LTDA

. LARGLOG TRANSPORTES LTDA

. M & G TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

. RODOMAR – AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

. SEBASTIAN MARIA BUFFA TURISMO LTDA

. TRANS DARTUR LTDA

. VIACAO IMPALA LTDA

PEDIDOS NEGADOS

Dois pedidos foram indeferidos pela Agência:

Decisão Supas nº 524: Negado o pedido da Antonio Pedro da Silva Transpores de Passageiros Eireli (Costa Turismo), do Piauí, para modificar a prestação do serviço com a implantação das seções de GILBUÉS (PI) e MONTE ALEGRE DO PIAUÍ (PI) para BRASÍLIA (DF), na linha BRASÍLIA (DF) – FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), prefixo nº 12-0111-00.

Decisão Supas nº 519: Negado o pedido da EVT Transportes Ltda, de São João do Paraíso (MG), para modificar a prestação do serviço com a implantação das seções de SÃO JOÃO DO PARAÍSO (MG) para SÃO PAULO (SP), OSASCO (SP), GUARULHOS (SP) e ATIBAIA (SP), na linha NINHEIRA (MG) – OSASCO (SP), prefixo 06-0435-00.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes