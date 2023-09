SPTrans ativa linha 179A/10 Terminal Tietê – Parque Anhembi para atender público no feriado da Independência

Desfile Cívico Militar acontece nesta quinta-feira (07), no Anhembi

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 07 de setembro de 2023, durante o feriado da Independência, a linha de ônibus 179A/10 Terminal Tietê – Parque Anhembi da SPTrans será ativada a partir das 6h para atender o público de São Paulo.

O foco da operação será no transporte do público que for participar do Desfile Cívico Militar, no Anhembi, na Zona Norte.

A tarifa cobrada será de R$ 4,40, podendo ser paga com Bilhete Único ou dinheiro.

O embarque sentido Anhembi será na Avenida Cruzeiro do Sul, 1.777, em direção ao Tietê na Rua Professor Milton Rodrigues, próximo ao Portão 35.

Confira o horário de funcionamento e itinerário da linha:

179A/10 Term. Tietê – Anhembi

Sentido Anhembi: das 6h às 14h

Sentido Tietê: das 6h25 às 14h25

Ponto inicial: Av. Cruzeiro do Sul, 1777

Ponto final: Rua Prof. Milton Rodrigues s/n.º

Ida: Av. Cruzeiro do Sul, Rua Mal. Odylio Denys, Rua Voluntários da Pátria, Av. Assis Chateaubriand e Rua Prof. Milton Rodrigues.

Volta: Rua Prof. Milton Rodrigues, Av. Olavo Fontoura, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Ildefonso e Av. Cruzeiro do Sul.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte