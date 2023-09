Motorista de ônibus é flagrado por passageiros comendo e utilizando faca enquanto dirige nesta segunda (04)

Coletivo envolvido da concessionária MobiBrasil possui o prefixo 6 4482

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 04 de setembro de 2023, passageiros registraram imagens de um motorista de ônibus da MobiBrasil comendo enquanto dirigia.

No vídeo, percebe-se que o condutor está utilizando uma faca para cortar um alimento que tem nas mãos.

O ônibus em que o caso ocorreu possui o prefixo 6 4482.

Confira a nota emitida pela SPTrans sobre o ocorrido:

“A SPTrans informa que contatou a concessionária MobiBrasil, cujo veículo aparece nas imagens, para que ela identifique o motorista e tome as medidas administrativas cabíveis e reoriente o operador quanto à exigência de conduta ao volante. O comportamento demonstrado no vídeo não está de acordo com as normas de direção segura exigidas pela SPTrans.”

Também por meio de nota, a concessionária MobiBrasil respondeu:

“A MobiBrasil preza pelo bom atendimento a seus clientes e coloca como imprescindível a segurança de seus passageiros. A atitude demonstrada no vídeo/foto, é inadmissível e não condiz com nossas normas e regulamento. Após ter conhecimento dos fatos, o motorista foi retirado de

escala e tomada as medidas disciplinares cabíveis. Ressaltamos nosso comprometimento diário na orientação dos nossos profissionais, reforçando em nossos treinamentos a conduta adequada tomando como primazia a Segurança e Respeito.”

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte