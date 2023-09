Acidente deixa motociclista gravemente ferido na Zona Sul de São Paulo

Testemunhas contaram que a pista molhada teria provocado a colisão

MICHELLE SOUZA

O acidente foi na noite desta terça-feira (05) na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com testemunhas que estavam passando pelo local, um motociclista seguia na mesma direção do ônibus que operava a linha Term. Varginha – Metrô Jabaquara quando perdeu o controle da moto, derrapou e foi parar embaixo do coletivo.

O trânsito ficou intenso na via e uma das faixas no sentido bairro/centro precisou ser interditada para o socorro do motociclista.

Por meio de nota, a SPTrans disse que está apurando a ocorrência.

A SPTrans informa que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência desta terça-feira (5), na Av. Interlagos, 2760, por volta das 18h, envolvendo o ônibus de prefixo 6 1247, da Viação Grajaú, que operava pela linha 695X/10 Term. Varginha – Metrô Jabaquara. Um boletim de ocorrência será registrado.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte