VÍDEO: Roda de caminhão se solta, atinge ônibus e deixa feridos na zona Oeste de São Paulo

Acidente ocorreu na região da Ponte do Piqueri; coletivo já estava indo para a garagem

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Um ônibus urbano foi atingido pela roda de um caminhão que se soltou deixando ferimentos no motorista e no cobrador.

O caso ocorreu na madrugada de sábado para domingo (02 e 03 de setembro de 2023) na região da ponte do Piqueri, na zona Oeste de São Paulo.

De acordo com os relatos, o ônibus prefixo 1 1501, da empresa Santa Brígida, estava indo para a garagem na Marginal Tietê, já sem passageiros, quando a roda do caminhão que passava sobre a ponte do Piqueri veio na direção e estourou o para-brisa do coletivo, danificando também o painel.

O pneu ficou na parte anterior antes da catraca.

Motorista e cobrador se feriram, mas estão fora de perigo.

Não há informações sobre o caminhão.

Imagens recebidas pelo Diário do Transporte mostram o ônibus já na área de manutenção da garagem com vários danos e manchas de sangue dentro.

A SPTrans informa que o ônibus de prefixo 1 1501, da linha 8215/10 Jd. Paulistano – Pça. do Correio foi atingido por um pneu que se soltou de um caminhão, às 23h55 deste sábado (2), na Marginal Tietê, altura da Ponte do Piqueri. Não havia passageiros no coletivo no momento da ocorrência. – diz a SPTrans em nota

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Arthur Ferrari para o Diário do Transporte