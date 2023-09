Fracassa licitação para ajuste de pesquisa de origem/destino no serviço de ônibus de São Paulo

SPTrans quer contratar levantamentos por 3 dias uteis em oito pontos de embarque e desembarque em locais diferentes da cidade

ALEXANDRE PELEGI

A SPTrans, gerenciadora do transporte coletivo por ônibus da capital paulista, comunicou nesta segunda-feira, 04 de setembro de 2023, que fracassou a licitação destinada a contratar pesquisa de detecção das origens e destinos dos passageiros.

Como mostrou o Diário do Transporte, a licitação foi aberta no dia 29 de agosto.

O objetivo com a pesquisa a ser contratada é calibrar os dados que a SPTrans já possui através do sistema Sigma (Sistemática de Informações Georreferenciadas de Mobilidade e Acessibilidade), cujas ferramentas eletrônicas auxiliam na análise de dados e no planejamento do transporte público.

A Sigma gera matrizes origem destino por ponto de parada e carregamento das linhas, composto por processamento de dados de bilhetagem integrada aos dados de monitoramento de frota via GPS.

É uma sistemática cuja função é processar os dados do transporte coletivo municipal gerados pelo controle de bilhetagem e de monitoramento da localização dos veículos e gerar informações que permitem estudos para planejamento imediato e em médio-longo prazo do sistema.

“… muitas vezes, os sistemas eletrônicos de análise de demanda necessitam de refinamento e detalhamento dos dados obtidos por meio de coleta de dados localizada e específica. Assim os resultados das pesquisas permitirão efetuar a calibração e melhoria dos dados aferidos pela Sistemática de Informações Georreferenciadas de Mobilidade e Acessibilidade (Sigma)”, explica a SPTrans.

De acordo com a empresa pública da prefeitura de SP, este tipo de levantamento é necessário diante das transformações contínuas na cidade, que “modificam e afetam o espaço urbano e a sua população repercutindo, entre outros, nos deslocamentos das pessoas e exigindo a constante adequação e aperfeiçoamento dos sistemas de transportes”.

Conforme o edital, a SPTrans solicita a contagem em oito locais (pontos).

Estes locais (veja a tabela abaixo) estão localizados na Av. Celso Garcia, Av. Da. Belmira Marin, Av. Sapopemba, Corredor Campo Limpo/Rebouças/Centro (Clínicas e Vital Brasil), Estrada do M’Boi Mirim, Av. Aricanduva, e Corredor Inajar-Rio Branco/Centro.

O levantamento será realizado no pico da manhã, das 6h00min00s às 8h59min59s e pico da tarde, das 16h00min00s às 18h59min59s, com o total de veículos que atendem a parada por período e as coordenadas do ponto de parada.

Para cada ponto de parada, a pesquisa deve ser realizada nos horários indicados na tabela.

Deverão ser realizados os levantamentos em três dias úteis diferentes, excluindo as segundas e sextas-feiras.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes