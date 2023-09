Aeroporto Internacional de Belém passa a ser administrado pela concessionária Norte da Amazônia Airports a partir desta segunda (04)

A concessionária investirá R$ 875 milhões nos Aeroportos Internacional de Belém e Internacional de Macapá no decorrer de 30 anos previstos na concessão

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 04 de setembro de 2023, o Aeroporto Internacional de Belém/Van-de-Cans – Júlio Cezar Ribeiro, no estado do Pará, será administrado pela concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), formada pela Socicam e Dix Empreendimentos.

Arrematada por um lance de R$ 125 milhões no leilão do Bloco Norte II de aeroportos durante a sétima rodada de concessões da ANAC, em 18 de agosto de 2022, a concessão tem duração de 30 anos, e abrange a operação, exploração e investimentos no local.

Dessa forma, a NOA será responsável pela gestão dos Aeroportos Internacional de Belém e o Internacional de Macapá, no Amapá, tendo de cumprir, pelo contrato firmado, investimentos no valor de R$ 875 milhões em melhorias de infraestrutura e ampliação de serviços.

“Temos um plano bastante robusto de investimento nos dois empreendimentos e vamos, juntos aos nossos parceiros e sempre alinhados ao poder concedente, trabalhar para entregar dois empreendimentos do mais alto nível de modernidade, conforto, segurança e qualidade”, disse Marco Migliorini, diretor presidente da NOA.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte