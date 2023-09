Trens da linha 3-Vermelha do Metrô operam em via única entre Guilhermina-Esperança e Via Matilde neste domingo (03)

01Velocidade também fica menor; Motivo são obras de reforço em plataforma para instalação de porta de plataforma

ADAMO BAZANI

Os trens da linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada neste domingo, 03 de setembro de 2023, até por volta de meio dia.

Além disso, a circulação é em via única entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde.

Segundo o Metrô, a alteração ocorre por causa de obras de reforço em uma das plataformas da estação Guilhermina-Esperança para instalação de portas que reduzem o risco de queda de objetos e pessoas nos trilhos.

O Metrô explica que nas estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde, ocorre “a interdição de um dos lados da plataforma e os passageiros que forem embarcar tanto no sentido Corinthians-Itaquera ou com destino a estação Palmeiras-Barra Funda serão atendidos de forma intercalada pelos trens. Os funcionários das estações envolvidas (Guilhermina-Esperança e Vila Matilde) também reforçarão as orientações de embarque aos passageiros que estiverem embarcando.”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes