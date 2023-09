Boletim Via Mobilidade Manhã – 03/09

Informações à Imprensa (03/09 – 06h30)

Operação normal nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

Linha 8

– Intervalo de até 10 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

– Intervalo de até 10 minutos entre as estações Bruno Covas/Mendes-Vila Natal e Osasco.

THE TOWN

– As linhas 8 e 9 funcionarão 24 horas hoje para atender os fãs do The Town, assim como todo o sistema de trilhos em SP. Após meia-noite, o embarque acontece nas estações Autódromo e Jurubatuba, da linha 9. As demais estações estarão abertas apenas para transferências entre linhas e desembarque.

Passaportes expressos e semiexpressos podem ser adquiridos no site: https://passaporte.viamobilidade.com.br/

Nossa operação

– Equipes técnicas atuam durante a madrugada na manutenção preventiva e corretiva da sinalização para garantir a segurança do sistema. São revisados mais de 79 quilômetros de vias, equipamentos, cabeamentos, sinais, entre outros itens. Na foto, equipe atua na substituição de cabos de sinalização na região de Villa Lobos-Jaguaré (Linha 9-Esmeralda).

– Saiba mais em: http://www.viamobilidade.com.br/realizacoes-e-investimentos

– Jornalistas interessados em acompanhar as manutenções realizadas nos sistemas operacionais, que ocorrem da meia-noite às 4h da manhã, podem inscrever-se. Procure a nossa assessoria de imprensa pelo e-mail mobilidadeccr@inpresspni.com.br

Serviço

Linha 8

– Escada rolante em reforma/manutenção na estação Palmeiras-Barra Funda

Linha 9

– Escada rolante em reforma/manutenção na estação Autódromo.

– Elevador em reforma/manutenção na estação Berrini.