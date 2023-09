VÍDEO: Governo de SP divulga imagens de túnel por dentro aberto por Tatuzão da linha 6-Laranja que segue para a Brasilândia

tuneladora chegou à futura estação João Paulo I, que terá um terminal de ônibus integrado; equipamento tem 52 pessoas trabalhando, uma enfermaria e um refeitório dentro

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

O Governo do Estado de São Paulo divulgou neste sábado, 02 de setembro de 2023, um vídeo de parte do túnel por dentro que foi aberto pelo Tatuzão Norte da Linha 6-Laranja de metrô e por onde passarão os trens. O equipamento tem 52 pessoas trabalhando, uma enfermaria e um refeitório dentro. (veja mais detalhes abaixo)

As imagens já mostram os trechos concretados e iluminados, mas ainda sem os trilhos e sem todo acabamento.

As imagens foram feitas sobre um dos caminhões usados na obra.

Como mostrou o Diário do Transporte, na quarta-feira, 30 de agosto de 2023, o tatuzão norte chegou à estação João Paulo I, que vai contar com um terminal de ônibus integrado. O endereço é na Rua Ameliópolis, 272, com duas entradas pela Avenida Miguel Conejo.

O equipamento segue na direção da Vila Brasilândia.

Já a tuneladora que segue no lado sul, deve chegar à futura estação Perdizes neste mês de setembro e vai na direção de São Joaquim, no centro da cidade.

VÍDEO:

Iniciadas em dezembro de 2021, as escavações só terminam quando os tatuzões completarem os mais de 15 km de trechos que vão formar o ramal.

Segundo o Governo do Estado, pesando cerca de 2 mil toneladas e com 108 metros de extensão, o Tatuzão Norte já escavou mais de 1 km de rocha, a 44 metros de profundidade.

A velocidade média de escavação neste tipo de terreno varia de 6 a 14 milímetros por minuto. Considerando as pausas para manutenção, a gigante máquina consegue avançar aproximadamente nove metros por dia.

Conforme o tatuzão escava o túnel de 10,61 metros de diâmetro externo, por meio da roda de corte localizada na extremidade frontal do equipamento, os trabalhadores instalam os segmentos pré-moldados conhecidos por aduelas, que servirão de revestimento da passagem da futura linha.

Ainda de acordo com nota do Governo de São Paulo, todo o material escavado pela máquina é escoado por meio de uma esteira gigante, conhecida por correia transportadora, que despeja os resíduos em uma bacia de contenção localizada no VSE Tietê. De lá, o entulho é transportado por caminhões basculantes até a destinação final, em pontos conhecidos como bota-fora.

TATUZÃO NORTE TEM ENFERMARIA, REFEITÓRIO E TEM 52 FUNCIONÁRIOS:

Em nota, o Governo do Estado dá detalhes das máquinas

A máquina gigante é operada por 52 funcionários, trabalhando em três turnos. Entre os diversos profissionais envolvidos na operação e logística da tuneladora, estão engenheiros, operadores, técnicos de manutenção mecânica e elétrica, agrimensores, colaboradores de maquinaria e responsáveis de saúde e segurança.

Em seu interior, o tatuzão abriga uma enfermaria para primeiros socorros, um refeitório para os funcionários e cabines de operação e controle, além de uma área de armazenagem e manutenção de peças.

Já o Tatuzão Sul, batizado de Maria Leopoldina, chegou à estação Sesc-Pompéia no final de maio, a terceira parada no caminho da tuneladora. A máquina partiu do VSE Tietê, local onde foi montada, e vai escavar até a estação São Joaquim, na região central.

Ao todo, serão aproximadamente dez quilômetros escavados sob ruas e avenidas, contemplando dez estações.

O Tatuzão Norte, por sua vez, partiu de um ponto localizado próximo ao VSE Tietê e seguirá até a estação Brasilândia, percorrendo aproximadamente 4,3 km.

Embora tenha sido fabricado pela mesma empresa e possua muitas semelhanças com seu “irmão” especializado na escavação de solo, o Tatuzão Norte foi concebido para escavar os túneis em rocha.

Assim, a roda de corte do Tatuzão Norte é feita com materiais diferentes devido à rigidez das rochas. A produtividade da escavação rumo à Brasilândia também é um pouco menor, com média diária de nove metros de avanço.

LINHA 2-VERDE:

As obras de expansão da Linha 2-Verde também vão contar com um tatuzão que deve ser montado até o fim do ano.

Segundo o Governo do Estado, as escavações passarão pelo trecho que vai cruzar a zona leste da capital da Vila Prudente à Penha, com oito novas estações.

Em junho de 2023, as partes que compõem a gigante máquina de fabricação chinesa, batizada de Cora Coralina, começaram a ser transportadas do Porto de Santos até o canteiro de obras na capital. Somente na primeira etapa do transporte, foram utilizadas quatro carretas, cada uma com 42 metros de comprimento.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes