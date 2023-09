Princípio de incêndio em ônibus na noite dessa sexta (01) causou desvio de 22 linhas, diz SPTrans

Falha mecânica que provocou o sinistro aconteceu na Estrada do Alvarenga, Zona Sul da capital; Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não registrou vítimas

ALEXANDRE PELEGI

A SPTrans informa que nesta sexta-feira, 1° de setembro, o ônibus da Cooper Líder, prefixo 6 8150, que operava pela linha 5018-31 Shop. Interlagos – Jabaquara, teve um princípio de incêndio.

De acordo com a gerenciadora do transporte coletivo da capital, a causa foi uma falha mecânica.

O problema ocorreu na Estrada do Alvarenga, no cruzamento com a Rua Euclides Castro de Carvalho, bairro Pedreira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. O twitter da corporação relatou que a ocorrência mobilizou duas viaturas, mas sem registro de vítimas.

Em virtude da ocorrência, 22 linhas tiveram seus itinerários alterados por volta das 22h.

A operação foi normalizada com o retorno do itinerário habitual às 8h35 deste sábado (02).

Veja as linhas afetadas:

5011/10 ELDORADO / STO. AMARO

5018/10 SHOP. INTERLAGOS / JABAQUARA

5018/31 SHOP. INTERLAGOS / JABAQUARA

5024/10 MISSIONÁRIA / STO. AMARO

5024/31 MISSIONÁRIA / STO. AMARO

5091/10 JD. UBIRAJARA / METRÔ SÃO JUDAS

5106/10 JD. SELMA / LGO. SÃO FRANCISCO

5106/21 JD. SELMA / TERM. ÁGUA ESPRAIADA

5106/31 JD. SELMA / METRÔ ANA ROSA

5127/10 VL. GUACUR / EST. JURUBATUBA

517J/10 JD. SELMA / TERM. ÁGUA ESPRAIADA

5194/10 JD. APURÁ / PQ. IBIRAPUERA

5194/21 JD. APURÁ / AEROPORTO

546A/10 JD. APURÁ / STO. AMARO

546A/31 JD. APURÁ / STO. AMARO

546T/10 VL. GUACURI / TERM. STO. AMARO

5611/10 ELDORADO / PÇA. JOÃO MENDES

5614/10 ELDORADO / PÇA. JOÃO MENDES

5614/21 ELDORADO / PQ. IBIRAPUERA

607A/10 JD. APURÁ / SOCORRO

N637/11 METRÔ JABAQUARA / VL. MISSIONÁRIA

SENTIDO BAIRRO/CENTRO:

Normal até Estrada do Alvarenga, Rua Rodrigues de Medeiros, Rua Joaquim Bento de Souza, Rua Jacinta Gomes, Rua Córrego Azul, Estrada do Alvarenga, prosseguindo normal, deixando 01 ponto de parada desatendido.

SENTIDO CENTRO/BAIRRO:

Normal até Estrada do Alvarenga, Rua Padre Santiago, Rua Rodrigues de Medeiros, Estrada do Alvarenga, prosseguindo normal, sem deixar pontos de parada desatendidos.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes