Cosmópolis (SP) renova frota do transporte municipal com cinco novos ônibus Marcopolo Torino

Encarroçados em chassis Mercedes-Benz, veículos integram nova fase do sistema local, com final da licitação dos serviços após 30 anos de operação precária

ALEXANDRE PELEGI

Inaugurando uma nova fase no transporte coletivo municipal, a prefeitura de Cosmópolis, no interior de São Paulo, anunciou a renovou a frota de ônibus com a aquisição de cinco novos ônibus.

Os veículos são do modelo Torino Marcopolo, com chassis Mercedes-Benz, com plataforma elevatória para o transporte de passageiros com PNE (portadores de necessidades especiais) e assentos preferenciais, destinados aos obesos, gestantes e pessoas com crianças de colo.

Como mostrou o Diário do Transporte, a cidade da região de Campinas (SP), com 74 mil habitantes, assinou contrato em março deste ano com a Auto Viação Campestre, que venceu a concessão dos serviços de ônibus na cidade. (Relembre)

O valor total foi de R$ 57 milhões (R$ 56.910.672,00).

A Campestre já opera o sistema de transporte no município, e com o novo contrato manterá os serviços de ônibus por mais 15 anos.

Além dos novos ônibus, a prefeitura divulgou a criação de cinco novas linhas de atendimento urbano e rural: Rosamélia – Cidade Alta; Santo Rizzo – Rodoviária; Parque Ester – Nosso Teto; Parque Ester – Rodoviária; e Rodoviária – Uirapuru.

A operação já começou neste sábado, 02 de setembro de 2023, sem ainda a venda de passagem dentro dos ônibus.

Os passes podem ser adquiridos no guichê da empresa Campestre, localizado no Terminal Rodoviário de Cosmópolis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (fechado para almoço das 11:30h às 13h) e aos sábados das 8h às 12h.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes