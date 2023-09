Corredor de ônibus Imirim terá fiação aterrada e todos os postes serão removidos por R$ 48 milhões em um trecho na zona Norte de São Paulo

Obra será feita entre a Av. Deputado Emílio Carlos e a Al. Afonso Schmidt, zona Norte, e prevê semáforos inteligentes com fibra ótica dentro de um ano

ALEXANDRE PELEGI/ADAMO BAZANI

O trecho do corredor de ônibus Imirim, na zona Norte de São Paulo, entre a Av. Deputado Emílio Carlos e a Alameda Afonso Schmidt, terá a fiação enterrada e a todos os postes retirados dentro de um ano.

A prefeitura assinou um contrato de R$ R$ 48 milhões com a ENEL para fazer este serviço que compreende também a implantação de semáforos inteligentes para dar preferência aos ônibus, reforço no pavimento, nova iluminação e reforma dos pontos.

As obras fazem parte do projeto de Requalificação do Corredor de Ônibus Imirim e são de responsabilidade da Siurb – Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da prefeitura de São Paulo

VEJA OS DETALHES EM:

A Siurb – Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da prefeitura de São Paulo, autorizou a contratação dos serviços de enterramento de redes aéreas de energia elétrica e a remoção de postes no perímetro do projeto de Requalificação do Corredor de Ônibus Imirim, zona Norte.

Os serviços serão realizados pela ENEL (Eletropaulo Metropolitana), pelo valor de R$ 48 milhões (R$ 48.715.801,28) no trecho compreendido entre a Av. Deputado Emílio Carlos e a Al. Afonso Schmidt.

O prazo para conclusão é de 365 dias

O corredor da Avenida Imirim, com 4,6 quilômetros de extensão, é uma importante conexão perimetral entre as avenidas Inajar de Souza, Dep. Emílio Carlos, Eng. Caetano Álvares, Alameda Afonso Schmidt e Conselheiro Moreira de Barros.

Dentre as obras e serviços de reforma do corredor de ônibus consta a requalificação das intersecções e plataformas/paradas de ônibus com implantação de sistemas de monitoramento.

Segundo a prefeitura, as requalificações visam facilitar o trajeto dos ônibus e preveem reforço da pavimentação na extensão dos corredores, a implantação de nova rede semafórica inteligente, com fibra ótica ao longo dos corredores, permitindo maior fluidez aos ônibus em horário de pico; novas iluminação e sinalização; e reforma das paradas de ônibus.

Em publicação veiculada em 2022, a SPObras informava que os corredores (dentre eles, o Imirim) serão equipados com semáforos inteligentes, capazes de monitorar o volume e o fluxo de tráfego para, então, definir o tempo de duração dos sinais verde e vermelho. “A captação das informações sobre o comportamento do trânsito ajudará a definir os intervalos que os semáforos vão operar, contribuindo para maior fluidez do tráfego e agilidade dos trajetos”.

As paradas de ônibus contarão com painéis eletrônicos de mensagens variáveis, que auxiliam os condutores mediante a veiculação de mensagens dinâmicas em tempo real sobre situações das vias, tais como acidentes, congestionamentos, direcionamento do tráfego, emergências, rotas alternativas, obras e condições meteorológicas adversas.

“Todas as melhorias previstas visam o aumento da velocidade média dos ônibus, a redução dos custos operacionais, além de proporcionarem mais segurança e conforto aos passageiros”, finaliza a SPObras.

HISTÓRICO

Como mostrou o Diário do Transporte, a SPObras, empresa vinculada à Siurb, finalizou o processo licitatório referente às obras do corredor, conforme publicado no dia 27 de abril de 2022. (Relembre)

A única licitante habilitada, Consórcio Corredor Imirim (Arvek/ Gestor), foi declarada a vencedora do certame após todas as análises e o encerramento do prazo para contestações. Uma das empresas inabilitadas desistiu da interposição de recurso administrativo em face do julgamento da habilitação.

O Consórcio Corredor Imirim apresentou a melhor proposta, com valor global ofertado de cerca de R$ 72 milhões (R$ 71.827.565,60), data base janeiro de 2023.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes