Tarifa do transporte coletivo municipal de Guaratinguetá (SP) aumenta de R$ 4,80 para R$ 5,85 a partir desta sexta (1°)

Subsídio que repassava a diferença de R$ 1,05 não foi renovado

ARTHUR FERRARI

A partir desta sexta-feira, 1° de setembro de 2023, a tarifa do transporte coletivo municipal de Guaratinguetá (SP) está mais cara.

O valor para utilizar os ônibus subiu de R$ 4,80 para R$ 5,85.

De acordo com a prefeitura, o aumento acontece em decorrência da não renovação do subsídio, que repassava a diferença de R$ 1,05 para a empresa operadora do sistema desde dezembro de 2022, valor que agora será pago pelo passageiro.

A administração municipal não detalhou o motivo do cancelamento do subsídio.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte