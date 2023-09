Ônibus elétrico da Eletra/Caio/Mercedes-Benz/WEG inicia operação em Manaus (AM)

Apresentação do veículo acontece na segunda (04); um dos equipamentos de bordo é o INbus, que permite visualizar a lotação em tempo real

ADAMO BAZANI/ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Manaus (AM) apresenta na segunda-feira, 04 de setembro de 2023, um ônibus elétrico totalmente nacional que começará a circular na capital.

O veículo de 12,1 metros possuí tecnologia de tração elétrica Eletra, carroceria Caio e-Millennium e baterias e motores elétricos WEG – todas empresas brasileiras – e chassi Mercedes-Benz fabricado em São Bernardo do Campo (SP).

O prefeito de Manaus, David Almeida, apresentará o veículo na Mardisa Veículos, com presença de representantes da Eletra, da operadora Integração e de outras autoridades.

O ônibus elétrico Eletra, que tem capacidade para 70 passageiros, conta com ar-condicionado, wi-fi e tomadas para recarga de dispositivos móveis, além de emitir zero poluentes e baixíssimo nível de ruído, tendo autonomia de até 250 km e velocidade máxima de 60 km/h.

Um de seus equipamentos de bordo é o INbus, que permite visualizar a lotação em tempo real.

Segundo a fabricante, inicialmente o veículo irá circular pelas ruas do Centro de Manaus, nos entornos de onde será realizado o festival #SouManaus – Passo a Paço 2023. O ônibus elétrico Eletra fará a linha 616 – UFAM (Universidade Federal do Amazonas) /Terminal 2 -Centro.

Em nota, a Eletra detalha a linha de produtos.

O ônibus elétrico 12,1m faz parte da mais completa linha de ônibus elétricos da América Latina, todos fabricados no Brasil com tecnologia nacional.

São seis novos modelos, desenhados para atender às diferentes características topográficas e urbanas de qualquer cidade brasileira ou latino-americana.

Lançada no segundo semestre de 2022, a linha ônibus elétricos Eletra é o resultado da parceria da Eletra com algumas das principais empresas de transporte público sustentável no Brasil.

10m – Midi (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG).

12,1m (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

12,5m (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

12,8m – Padron (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

15m (chassi Scania, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

21,5m – Articulado (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG).

A Eletra desenvolve também o e-Trol, um ônibus elétrico desenhado especialmente para operações em vias segregadas e BRT (Bus Rapid Transit), com um inédito sistema de catenárias para recarga de baterias durante o trajeto e ampla autonomia sem contato com a rede aérea.

Todos os ônibus elétricos Eletra são produzidos numa ampla área industrial de 27 mil m² na Via Anchieta, São Bernardo do Campo, coração industrial da Grande São Paulo.

Na nova fábrica, que entrou em operação em maio do ano passado, a Eletra terá capacidade de produzir 150 ônibus elétricos/mês, ou até 1.800/ano, podendo aumentar essa produção em 50%, dependendo da demanda.

A ampliação das instalações faz parte de um plano de investimentos cujo objetivo é posicionar a empresa como a principal indústria nacional de veículos elétricos pesados.

“Nossa meta é ser a maior montadora brasileira de ônibus elétricos, com tecnologia inteiramente nacional” – diz Milena Braga, CEO da Eletra.

HISTÓRIA

A Eletra é uma empresa 100% nacional, com foco em tecnologia de tração elétrica e integração de sistemas elétricos para transporte de passageiros e carga.

Foi fundada em 1999, em São Bernardo do Campo, por um grupo empresarial com mais de um século de experiência em transporte público.

Pioneira em tecnologia de tração elétrica no Brasil, a Eletra capacitou-se nos últimos anos para atender à demanda por ônibus elétricos de todos os estados e municípios brasileiros, com veículos customizados e adequados às condições operacionais de cada trajeto e região.

1999: a Eletra produz o primeiro ônibus elétrico híbrido articulado do Brasil;

2001: primeiro Padron elétrico híbrido;

2002: primeiro trólebus fabricado no Brasil;

2003: finalista do The World Technology Awards 2003 (São Francisco-EUA), o Oscar da tecnologia mundial;

2013: primeiro ônibus 100% elétrico articulado fabricado no Brasil;

2015: primeiro retrofit de caminhão diesel para elétrico;

2017: participa da produção dos protótipos do e-Delivery, o primeiro caminhão elétrico mundial da Volkswagen;

2017: lança o Dual-Bus 13,8m, veículo que pode rodar como híbrido e trólebus ou como híbrido e elétrico puro;

2019: lança o Dual Bus 15m;

2021: fabrica o primeiro carro-forte 100% elétrico no mundo, em parceria com a Protege;

2022: dá início ao lançamento de seis novos modelos ônibus elétricos: 10m, 12,1m, 12,5m, 12,8m, 15m e 21,5m, além do e-Trol.

2022: começa a operar em uma nova e ampla unidade industrial no km 16 da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP)

Adamo Bazani, jornalista especialziado em transportes

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte