Evento Fretamento 2023 alerta empresários para a necessidade de mudar para manter relevância e competividade no mercado

Organizado pela ANTTUR e pela FRESP, encontro reuniu diversos empresários, de todas as regiões do país

LUANA COUTINHO

Colaborou Márcia Pinna Raspanti, da OTM Editora

Durante os dias 31 de agosto e 1° de setembro de 2023, a cidade de Gramado (RS) recebeu o evento Fretamento 2023, organizado pela ANTTUR (Associação Nacional dos Transportadores de Turismo e Fretamento) e pela FRESP (Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo).

Na edição deste ano, o tema foi Gestão de Mudanças, e reuniu diversos empresários do setor de fretamento de todo o país.

Além de promover o encontro de empresas e clientes, o público presente pode assistir aos painéis de discussão sobre as mudanças no setor.

Na abertura do evento estiveram presentes o presidente da ANTTUR, Jaime Silva, o presidente da FRESP, Milton Zanca, o presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte), Vander Costa e o diretor-geral da ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre), Rafael Vitale.

No segundo dia do encontro, a programação contou com palestras de Felipe Freitas, superintendente de fiscalização de serviços de transporte rodoviário de cargas e passageiros da ANTT, Andrea Cavalcanti, da Diretoria de Relações Institucionais da CNT, Crismeri Delfino, diretora da Possibilitá, Neylson Crepalde, da A3Data e Cláudio Queiroz, Mestre em administração.

A NECESSIDADE DA MUDANÇA

“Toda empresa precisa estar preparada para o novo e se enquadrar no mercado de hoje, cada vez mais competitivo e exigente. Isso envolve desde inovações tecnológicas, como a Inteligência Artificial, até ações internas visando o bem-estar dos colaboradores”, afirma Regina Rocha, diretora executiva da FRESP.

“Por isso, a programação foi pensada para trazer esse tema central em discussão com especialistas de diversas áreas, a fim de que possamos sair do encontro abastecidos com informações e insights para serem colocados em prática no dia a dia dos nossos negócios. Por se tratar de uma realidade, aqueles que forem resistentes a essas mudanças, estarão fadados a perder sua relevância e competividade no mercado”, destaca Milton Zanca, presidente da FRESP.

Regina Rocha conta que os temas foram escolhidos por meio de pesquisa realizada com empresários do setor. “Por exemplo, muitas empresas se questionam como conseguir mão de obra qualificada e como reter esses profissionais em seu quadro de colaboradores. Após a pandemia, as pessoas estão mais exigentes, querem levar uma vida mais leve, com mais qualidade de vida. Em um segmento que não para nem aos finais de semana e feriados como o nosso, isso acaba trazendo impactos na área de recursos humanos”, diz.

Já Jaime José da Silva, presidente da Anttur, destacou a importância de discutir a gestão e a sucessão das empresas familiares, que representam a maioria no setor de fretamento.

Além das palestras e painéis, o Evento Fretamento 2023 contou com uma área de exposição de 6,2 mil metros quadrados, onde os principais fornecedores da indústria, serviços e tecnologia puderam expor seus produtos aos visitantes. “Tivemos associados de todo o país, desde Manaus (AM) até Pelotas (RS), participando desta edição”, conta Jaime José da Silva.

Luana Coutinho, para o Diário do Transporte

Com a colaboração de Márcia Pinna Raspanti, da OTM Editora