Empresas de ônibus dizem que com novas regras de transportes (marco regulatório) aprovação pelos passageiros deve chegar a 80% até 2030

Novas normas poderiam padronizar parâmetros de qualidade nacionalmente, segundo NTU

ADAMO BAZANI

A NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) diz que novas regras sobre os sistemas de ônibus em todo o País (novo marco regulatório) podem reduzir os preços das tarifas e aumentar a qualidade dos serviços de ônibus.

Com isso, no entendimento da entidade empresarial, a aprovação dos passageiros poderia ficar em torno de 80% até 2030.

As declarações são do presidente da NTU, Francisco Christovam, no seminário da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura (Frenlogi), realizado nesta quinta-feira, 31 de agosto de 2023, no Senado Federal, em Brasília.

Os moldes das novas regras seriam semelhantes ao marco regulatório do saneamento, aprovado em 2020.

A estimativa é de que projetos de lei voltados ao transporte coletivo sejam votados neste segundo semestre pelo Congresso como mostrou o Diário do Transporte.

Segundo a NTU, um dos principais gargalos indicados pelas empresas operadoras é que cada sistema municipal ou metropolitano funciona segundo seus próprios parâmetros. “Sem um marco regulatório, nós não conseguimos estabelecer padrões de referência. É preciso ter uma base jurídica, com abrangência nacional, para orientar os municípios para um mínimo de qualidade necessária ao serviço, definindo parâmetros operacionais, entre outros aspectos”, detalhou.

Como sinalizou o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), durante o Seminário Nacional da NTU, realizado em Brasília, no início de agosto, a expectativa é que o projeto de lei do marco legal seja aprovado ainda este ano.

Atualmente, o PL nº 3278/2021 está em análise na Comissão de Infraestrutura do Senado. Há também uma proposta paralela, em elaboração no âmbito da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, que nasceu a partir de discussões havidas em um fórum consultivo, em 2022, que recebeu quase 900 contribuições, por meio de consulta pública. A versão final do texto deve, agora, ser submetida a uma audiência pública, antes de ser encaminhada à Casa Civil e, posteriormente, ao Congresso Nacional.

Parceria

Durante o evento da Frenlogi, a NTU diz que Christovam rebateu o estigma de que o transporte público é um negócio e que as operadoras são as únicas responsáveis por toda a operação.

“A empresa privada é apenas uma extensão do poder concedente, que continua sendo o responsável pelo planejamento, pela programação, pela organização, pela contratação dos serviços, pela fiscalização, pelo acompanhamento, e pela fixação de tarifas”, explicou.

O presidente executivo da NTU ainda frisou que o serviço é um direito social, previsto na Constituição, e que é preciso um esforço conjunto para atender bem à população, ao defender uma parceria entre prefeituras, estados e operadoras. Francisco Christovam destacou, ainda, a necessidade de linhas de crédito especiais para a renovação da frota.

“Os ônibus elétricos custam três vezes mais do que os movidos a diesel. Como exemplo, se um ônibus padrão custa 800 mil reais, um ônibus elétrico equivalente custa 2,5 milhões de reais”, detalhou.

De acordo com levantamento da NTU, mais de 31 mil ônibus deveriam ser substituídos por novos, para reduzir a idade média da frota nacional, atualmente em torno de 7 anos, para 5 anos. Tal medida custaria cerca de R$23,3 bilhões, podendo chegar a R$28,8 bilhões, se 20% das substituições forem feitas por ônibus elétricos.

